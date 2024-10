Coucou, revoilà Cadillac ! La marque américaine, propriété de General Motors, tente un nouveau retour en Europe avec une gamme comprenant pour l’instant deux modèles. La Lyriq, un grand SUV familial facturé plus de 80 000 €, sera prochainement rejointe par l’Optiq, un crossover long de 4,83 m, soit 8 cm de plus qu’une Tesla Model Y, dont on rappelle au passage qu’elle est désormais disponible en configuration 7 places optionnelle.

dailymotion Mondial de l'auto 2024: Cadillac Optiq, plus qu'une illusion

En matière de design, l’Optiq s’apparente à un grand break surélevé. Mais un break doté de 744 litres de volume de chargement, capacité des plus honorables. Développant 300 ch, pour 481 Nm de couple, son moteur est alimenté par une batterie de 85 kWh qui lui confère une autonomie maximale de 480 km. Pas extraordinaire, certes, mais l’auto pèse 2,4 tonnes à vide. Cadillac annonce un gain de 130 km en 10 minutes sur une charge rapide, valeur dans la moyenne du segment.

En matière d’équipements, l’Optiq est dotée de tout ce que l’on est en droit d’attendre à ce niveau de gamme. Mention spéciale à son bel écran incurvé de 33 pouces de diagonale, que pilote une interface intuitive et facile à utiliser. Enfin, finitions et matériaux se placent au niveau des bons standards de la catégorie premium.

L'instant Caradisiac

Quelle foule les amis! La foule se pressait dans les halls en cette première matinée du Mondial de l'auto 2024, et c'est tout particulièrement visible dans le hall où son installés Cadillac, Tesla...et tous les constructeurs chinois. Qui a dit que l'automobile n'intéressait plus les gens depuis qu'elle s'électrifie?