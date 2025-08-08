Hyundai et General Motors s’associent face à la concurrence chinoise

Quatre véhicules thermique et hybride (SUV compact, citadine, deux pick-up) plus une fourgonnette électrique. GM et Hyundai viennent de s'entendre pour fabriquer cinq véhicules en commun.

Avec un objectif de production annuelle de 800 000 véhicules, l’accord permet à GM de renforcer sa position sur le continent américain face à l’émergence des acteurs chinois y compris sur le segment des utilitaires.

Avancée technologique pour l'un, nouveau marché pour l'autre

Après l'abandon de son projet avec Honda autour de la voiture électrique, cette alliance permet à GM de bénéficier d'un accès à la technologie hybride de Hyundai, non encore développée en interne. En retour, le constructeur coréen pourra pénétrer de nouveaux segments, comme les fourgonnettes et les pick-up de taille moyenne en Amérique du Nord. Par ailleurs, ce partenariat marque une étape importante pour Hyundai, qui s'engage ainsi dans un premier projet majeur de co-développement de véhicules.

Les deux groupes n’ont pas précisé où seront fabriqués ces modèles, mais Hyundai a annoncé qu’elle allait augmenter la capacité de production de son usine en Géorgie (USA), tout en poursuivant son activité au Brésil. Ce partenariat s’inscrit dans un contexte global où les tarifs douaniers et la concurrence des producteurs chinois avec des voitures à faible coût, menacent les marges des géants historiques.

Shilpan Amin, vice-président de GM et responsable mondial des achats et de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré que ces futurs véhicules sont destinés au marché nord-américain mais également à l'Amérique centrale et du Sud où les véhicules chinois pourraient truster 20 % de parts de marché d’ici 2027.