Cadillac débarque en F1...peut-être avec un moteur Ferrari avant un Renault rebadgé !

Cadillac et la General Motors cherchaient à rejoindre la Formule 1 depuis plusieurs années, sans succès à cause de l’opposition formée par la majorité des écuries en place soucieuses de préserver leurs gains dans la discipline (qui pourraient mécaniquement baisser avec une équipe en plus sur la grille). Mais grâce à l’appui des autorités américaines qui ont fait pression auprès de la société propriétaire des droits de la Formule 1, Cadillac peut officiellement annoncer son arrivée dans le championnat dès la saison 2026 avec l’appui de la General Motors tout entière.

Cette arrivée, qui coïncidera avec celle d’une nouvelle réglementation technique (et la première saison de l’écurie Audi anciennement Sauber ainsi que des tandems Alpine F1 – Mercedes, Red Bull – Ford et Aston-Martin - Honda), se fera avec la structure TWG Global impliquant la célèbre écurie américaine Andretti Global chère à la famille du même nom.

Un moteur Ferrari ou Honda avant…un bloc aux origines Renault ?

En 2026, la nouvelle écurie Cadillac devra utiliser un moteur « client » d’un autre constructeur faute de pouvoir concevoir un groupe motopropulseur aussi sophistiqué à temps. Mercedes ayant atteint son quota maximal d’écuries clientes servies cette année-là avec McLaren, Williams et Alpine F1 et l’utilisation d’un moteur Ford ou Audi paraissant peu probable, Cadillac devrait choisir entre un groupe motopropulseur Honda ou Ferrari.

Puis, « avant la fin de la décennie », Cadillac aura eu le temps de concevoir son propre groupe motopropulseur qui pourra équiper ses monoplaces. A ce sujet, le recrutement récent de plusieurs hommes forts du programme moteur de Renault F1 et des rumeurs de récupération d’une partie des travaux et des activités de l’usine de Viry-Châtillon laissent imaginer que le futur moteur Cadillac pourrait garder de l’ADN du bloc français dont se débarrassera Alpine à la fin de la saison 2025.

Et il y aura aussi deux baquets de plus à pourvoir pour les pilotes sur la grille du championnat du monde de Formule 1 à partir de 2026…