La Lamborghini Fenomeno porte magnifiquement son nom

Chez Lamborghini il y a les voitures de sport en « grande série » et les séries spéciales encore plus élitistes. Depuis la Reventon de 2008 basée sur la Murcielago, le constructeur italien propose régulièrement des modèles en toute petite série au design spécifique et à l’addition particulièrement salée.

Après les Veneno, Centenario, Countach LP800 et autres Sian basées sur l’ancienne Aventador, la marque au taureau dévoile une toute première variation sur la base de la Revuelto que nous avons récemment essayé sur Caradisiac.

Une Revuelto recarrossée et améliorée

Voici donc la Fenomeno, une nouvelle supercar hybride rechargeable reprenant les éléments techniques de la Revuelto (avec son châssis carbone, sa motorisation et son fabuleux V12 atmosphérique de 6,5 litres). Son design est totalement repensé par rapport à celui de la Revuelto, avec une face aux optiques inédites, deux grosses écopes sur le capot au lieu du coffre et un regard qui rappellerait presque les Aventador et autres Huracan.

La poupe de l’auto est elle aussi méconnaissable avec des feux en Y, une partie arrière totalement noire et une énorme sortie d’échappement centrale. Même si la cellule et l’architecture de la voiture ne bougent pas, le profil est très différent avec cette poupe un peu façon « long tail ». La voiture mesure d’ailleurs 5,014 mètres de long au lieu de 4,95 mètres pour la Revuelto.

Un V12 poussé à 835 chevaux

Sous le capot arrière, le V12 atmosphérique de 6,5 litres en profite pour grimper à 835 chevaux (au lieu de 825 sur la Revuelto), pour un couple maximal toujours fixé à 725 Nm. Il coiffe ainsi au poteau celui de la Ferrari 12cilindri (830 chevaux) et fait aussi bien que le V12 biturbo de l’Aston Martin Vanquish (beaucoup plus coupleux par ailleurs).

La voiture échange aussi ses batteries de 3,7 kWh pour de nouveaux accumulateurs de 7 kWh, permettant à l’autonomie maximale électrique de monter à 20 kilomètres contre une petite dizaine pour la Revuelto. Quant à la puissance maximale totale (toujours fournie par les deux moteurs électriques avant et le bloc arrière en complément du V12), elle atteint désormais 1 080 chevaux ce qui représente un nouveau record chez Lamborghini.

Lamborghini ne précise pas la masse de la Fenomeno (1 776 kg à sec pour la Revuelto) mais explique que la voiture bénéficie de freins en carbone-céramique améliorés ainsi que d’une gestion dynamique du châssis plus performante grâce à un nouveau capteur 6D central et des cartographies électroniques différentes de celles de la Revuelto (notons au passage que l'amortissement est réglable manuellement et non plus piloté électroniquement). Elle abat aussi le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes (contre 2,5 secondes pour la Revuelto) et expédie le 0 à 200 km/h en 6,7 secondes (vitesse maximale de plus de 350 km/h). En option, l’auto pourra s’équiper de pneus Brigdestone au profil semi-slick au lieu des gommes plus polyvalentes montées de série.

29 exemplaires

La Lamborghini Fenomeno se limitera à 29 exemplaires, dont le prix unitaire atteindra environ 3 millions d’euros au lieu d’un demi-million pour la Revuelto classique. On imagine que ses améliorations techniques seront ensuite intégrées à la Revuelto.