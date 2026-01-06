La nouvelle Lamborghini d’Esteban Ocon nous laisse un peu perplexes

Il y a quelques jours, on parlait de la nouvelle Mercedes CLK GTR de Fernando Alonso, qu’il utilisait dans les rues de Monaco pour aller déjeuner au restaurant. Les pilotes de Formule 1 sont connus pour apprécier les sportives d’exception, d’ailleurs : Max Verstappen a récemment été vu au volant de son Aston Martin Valkyrie et Lando Norris roule parfois en Ferrari F40 ou en Lamborghin Miura.

Esteban Ocon, pilote français de l’écurie Haas, vient lui aussi de recevoir une sportive d’exception. Mais l’approche de cette auto diffère de celle des véhicules cités dans le paragraphe précédent : il s’agit d’une voiture préparée tout spécialement par Mansory, un tuneur allemand connu pour l’excentricité de ses travaux. Les voitures signées Mansory plaisent généralement davantage aux Youtubeurs célèbres ou aux stars vivant à Dubai qu’aux pilotes de Formule 1, plutôt collectionneurs de pièces rares et cotées.

Un partenariat ?

Il semble qu’il existe un partenariat entre Mansory et Esteban Ocon, qui a récemment été nommé « ambassadeur » du préparateur allemand. Ceci expliquerait donc cela, sachant qu’il arbore aussi le badge de Mansory sur son casque.

Pour ce qui est du design de la voiture en tout cas, il respecte les couleurs de l’écurie Haas (dont les monoplaces utilisent un moteur Ferrari et sont désormais sponsorisées par Toyota, quelle ironie !), mais avec le traitement habituel « Mansory » à savoir jantes très voyantes, kit carrosserie très agressif et appendices un peu caricaturaux. Déjà extrême au naturel, la Revuelto n’avait sans doute pas besoin de cela.

Et la mécanique ?

D’autant plus que Mansory ne communique pas sur d’éventuelles modifications mécaniques, ce qui rend encore plus dispensables ces libertés esthétiques. Certes, tout le monde a le droit d’apprécier ou pas le design d’une auto et si Esteban Ocon est content de sa Revuelto, c’est bien là le principal. Rappelons que cette Revuelto est passée très près du titre de « sportive de l’année » du magazine Motorsport. Au Royaume-Uni, elle a été sacrée par le magazine Evo.