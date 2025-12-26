Et la sportive de l’année 2025 est…

Quelques jours avant de connaître le nom de la voiture de l’année 2026 élue par le jury européen du COTY au salon de Bruxelles et entre deux repas pantagruéliques dans cette période de fêtes à la nourriture trop riche, il est temps de statuer sur le nom de la meilleure nouveauté automobile sportive de l’année 2025.

Vous le savez, il s’agit là d’une vieille tradition lancée dans la presse automobile en 1982 par le magazine Échappement, sacrant cette année-là la Ford Escort RS 1600i à une époque où les modèles abordables et amusants à piloter abondaient sur le marché. A cause de l’évolution des normes européennes et plus particulièrement chez nous de la hausse délirante du malus écologique français, ce marché des voitures sportives neuves tend hélas plus que jamais vers les modèles hors de prix comme l’illustre parfaitement le groupe de prétendantes rassemblé par la rédaction du magazine Motorsport il y a quelques jours dans la Nièvre.

En 2015, date de la première élection de la sportive de l’année organisée par ce magazine dédié aux sportives de tous les genres et de tous les prix, on comptait encore quelques citadines bon marché parmi les prétendantes. Dix ans plus tard et même si la sélection 2025 compte deux citadines, le prix le plus bas se situe désormais à près de 40 000€ !

De 39 850€ à 506 808€, 6 voitures au malus écologique maximal

La nouvelle Mini JCW s’impose comme l’auto la moins chère de cette cuvée 2025 de l’élection de la sportive de l’année Motorsport. Survivante de la catégorie des citadines sportives thermiques, elle développe 231 chevaux (4 cylindres 2,0 litres turbo) et coûte 39 850€ en prix de base, auxquels il faudra ajouter en 2026 un malus écologique de 4 026€ au minimum. A 42 400€, la Lancia Ypsilon HF lui opposant une mécanique électrique de 280 chevaux reviendra moins cher « clé en main » grâce à son bonus écologique de 3 440€ au minimum.

Pénalisée par un malus écologique 2026 de 80 000€, la Lotus Emira Turbo SE (4 cylindres turbo d’origine AMG de 406 chevaux) coûte 111 200€ avant taxes. Toujours moins que les 144 000€ de la Toyota GR Supra Final Edition (6 cylindres en ligne turbo, 441 chevaux) auxquels il faudra ajouter le même malus de 80 000€ en 2026. A 165 500€ avant un malus identique, la BMW M3 CS Touring (6 cylindres en ligne biturbo de 550 chevaux) n’a hélas plus rien d’une familiale ultra-sportive atteignable pour le commun des mortels. A 231 050€ avant les 80 000€ de malus, la Mercedes-AMG GT Pro (V8 de 612 chevaux) navigue carrément dans des sphères élitistes. Elle coûte encore plus cher que la Porsche 911 GT3 restylée type 992.2 et son flat-six de 510 chevaux (213 700€), mais cette dernière grimpe à 247 017€ une fois le pack Weissach ajouté. Avant les 80 000€ de malus, évidemment.

La toute nouvelle Alpine A110 R Ultime, elle, échappe toujours à ce malus écologique maximal de 2026. Grâce à son petit moteur 4 cylindres 1,8 litre et sa légèreté, elle ne reçoit « que » 22 380€ d’écotaxe 2026. Hélas, elle coûte 265 000€ en prix de base et surclasse ainsi la Porsche 911 GT3 ! Toujours moins, certes, que les 506 805€ demandés par la Lamborghini Revuelto et son V12 hybride rechargeable de 1 015 chevaux en puissance maximale cumulée, elle aussi soumise au malus maximal.

Liste des prétendantes

Mini JCW Lancia Ypsilon HF Lotus Emira Turbo SE Toyota GR Supra Final Edition BMW M3 CS Touring Mercedes-AMG GT Pro Porsche 911 GT3 992.2 Alpine A110 R Ultime Lamborghini Revuelto Puissance 231 ch 281 ch 406 ch 441 ch 550 ch 612 ch 510 ch 345 ch (SP 102) 1 015 ch Malus 2026 4 026€ bonus 80 000€ 80 000€ 80 000€ 80 000€ 80 000€ 22 380€ 80 000€ Prix de base 39 850€ 42 400€ 111 200€ 144 000€ 165 500€ 231 050€ 213 700€ 265 000€ 505 808€

La méthodologie

En l’absence de quelques autres prétendantes hélas indisponibles lors des trois jours du mois de novembre pendant lesquels cette élection a été organisée, tout ce petit monde s’est retrouvé à Magny-Cours. Le but ? Les chronométrer sur la piste Club que le magazine Motorsport utilise depuis ses débuts avec une base de données gigantesque, mais aussi la piste de Grand Prix. Nicolas Gourdol s’occupait, comme depuis le premier numéro du magazine, de réaliser le chrono sur la piste Club. Et cette année, c’est la pilote belge Sarah Bovy qui s’est chargée des chronos sur le circuit Grand Prix. Venue avec l’équipe belge du Moniteur Automobile participant également à cette élection, elle prend beaucoup de plaisir à essayer des voitures de sport (en plus de ses voitures de course) comme elle le fait d’ailleurs régulièrement dans l’émission Auto Moto sur TF1.

A côté des observateurs bien connus du magazine, le jury de la sportive de l’année Motorsport 2025 comprenait Nicolas Gourdol (directeur des publications de NG Presse et fondateur de Motorsport), Julien Diez (rédacteur en chef de Motorsport), Patrick Garcia (rédacteur en chef du magazine Evo), Sarah Bovy, Jacques Warnery (journaliste indépendant) et moi-même. On a tous conduit les voitures sur circuit et sur les routes environnantes, ce qui constituait d’ailleurs une épreuve intéressante pour l’Alpine A110 R Ultime qu’on n’avait pu essayer qu’en piste lors de sa présentation officielle. Motorsport mesure aussi la masse réelle de chacune de ces autos avec les pleins, avec l’aide de W Autosport.