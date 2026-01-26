En fait, cette Lamborghini Diablo cache le prototype de la première supercar de série à dépasser les 1000 chevaux

Des clichés à l’histoire insolite viennent de tomber sur la toile grâce aux Allemands de chez Autostadt GmbH. Ces derniers dévoilent en effet une Lamborghini Diablo jaune très spéciale qui s’apprête à son époque à bouleverser le monde des supercars. Sous ses lignes un peu malmenées se cache en réalité une motorisation de Bugatti Veyron en cours de développement.

Afin d’accomplir sa mission -en 1999 un an après l’acquisition de Lamborghini par le groupe Volkswagen-, son capot central arrière abrite un W16 à la place du V12 originel de la sportive italienne. Une mécanique musclée de 8 litres de cylindrée alimentée par quatre turbos pour atteindre en série la puissance colossale de 1001 chevaux pour 1250 Nm de couple. Une artillerie hors-norme qui force les ingénieurs à découper des prises d’air supplémentaires pour assurer un bon refroidissement.

Deux concepts à W16 laissés sans suite

Pour rappel, le groupe Volkswagen avait de grandes ambitions avec l’architecture W16. L’étude Bentley Hunaudières ouvrait le bal en 1999 avec un moteur atmosphérique et environ 630 chevaux tandis que l’Audi Rosemeyer emboîtait le pas -elle aussi en atmosphérique- en 2000. Au final, seule la Veyron initialement annoncée avec un W18 via le concept Bugatti 18/3 Chiron lors du salon de Francfort 1999 passait le cap de la commercialisation en 2005.