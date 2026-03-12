Quelle écurie de F1 le constructeur chinois BYD pourrait racheter pour faire son entrée dans la discipline ?

Byd est devenu en quelques années le plus gros constructeur automobile chinois. Et il vise plus que jamais l’exportation : même si ces chiffres s’expliquaient surtout par la baisse de ses ventes sur le début de l’année 2026 en Chine, BYD a exporté davantage de voitures dans le monde en février qu’il n’a vendu d’autos dans son marché domestique.

Et ce progrès de BYD sur les principaux marchés de la planète pourrait passer par un engagement en Formule 1 et dans le championnat du monde d’endurance (WEC). D’après les journalistes de Bloomberg, le géant chinois de l’automobile étudierait ces options actuellement dans sa stratégie future.

Racheter une écurie, mais laquelle ?

D’après les sources de Bloomberg, il n’est pas question de créer de toutes pièces une nouvelle écurie de course comme vient de le faire Cadillac, mais plutôt de racheter une équipe de Formule 1 déjà existante (par exemple comme Audi qui court depuis cette saison grâce à la structure qui faisait précédemment courir les Alfa Romeo).

Il faudrait donc pour cela qu’une des onze écuries présentes sur le plateau de la Formule 1 accepte des négociations en vue d’un rachat ou d’un partenariat très profond. Si les têtes d’affiche paraissent évidemment intouchables, on peut imaginer que des teams comme Haas ou Williams pourraient faire l’affaire même si elles ont-elles-même déjà des liens avec d’autres constructeurs (Ferrari et Toyota dans le cas de Haas, Mercedes pour Williams). Selon l’évolution de ses résultats et de sa progression, une écurie comme Alpine pourrait aussi se retrouver en situation d’être revendue par le groupe Renault si elle ne s’approche pas des objectifs fixés après de nombreuses saisons décevantes.

Tout dépendra aussi de la situation économique de BYD

On imagine aussi que BYD aura bien du mal à se lancer dans un projet si ambitieux, nécessitant de dépenser des centaines de millions d’euros par saison, si la baisse des ventes que le constructeur connaît depuis quelques mois se poursuit cette année. Pour l’instant, le constructeur chinois n’a pas officiellement communiqué sur ce sujet.