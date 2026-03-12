Hier, le groupe Renault a présenté sa stratégie, le programme « FutuREady ». Pour la marque au losange, il s’agit de mettre en vente que des voitures électrifiées à l’horizon 2030. Chez Dacia, pas moins de quatre modèles électriques seront au catalogue à la même échéance.

Pour Alpine, l’avenir semble plus incertain, ou plutôt moins riche qu’initialement prévu. Sur les sept modèles annoncés, il faudra se contenter de l’A290, l’A390 et trois variantes de l’A110 : spider, coupé 2+ 2 et cabriolet 2+ 2. Le compte n'y est donc pas.

Quant à la " vraie " A110, la sportive qui fait l’unanimité, Alpine a donné quelques indications techniques. Bâtie sur la plateforme APP, elle sera pourvue d’une architecture 800 V, profitera de deux batteries (l’une à l’avant et l’autre juste derrière l’habitacle) afin de limiter la hauteur de caisse et pouvoir installer le conducteur le plus bas possible, façon « Formule 1 ». Pour assurer un maximum de dynamisme, elle héritera du système Torque Vectoring inauguré sur l’A390. À noter que son autonomie atteindra 550 km et que son poids se limitera à 1 500 kg. Date de lancement prévue en 2027.

Voilà ce qu’il en est de cette A110 électrique. Puisqu’un train peut en cacher un autre, l’apparition d’une version thermique semble de plus en plus probable. Si l’on comprend bien les dire du patron, il suffit que la demande soit là. Dans une interview accordée à nos confrères Le Moniteur automobile, il indique que « nous pourrons proposer une version thermique plus tard si l’opportunité se présente ».

Il précise d’ailleurs que dans l’éventualité de concevoir une A110 thermique, « nous nous étions fixé une règle : si cela dégradait les caractéristiques de la version électrique, nous ne le ferions pas. Mais nous avons rapidement constaté qu’avec quelques adaptations, nous pouvions intégrer un moteur thermique sans problème. Et pas seulement le moteur : la boîte, la transmission, le réservoir, l’échappement… »

Une odeur d’essence à partir de 2028 ?

Alors, il n’y a plus qu’à ? Ce n’est pas si simple, mais M. Krief n’évoquerait pas autant de détails si le projet n’était pas sérieusement avancé et envisagé. Par ailleurs, il compte toujours sur le marché américain pour développer la marque. Malgré la conjoncture actuelle, il se veut rassurant auprès de nos confrères : « Je sais que tout est à construire pour Alpine aux États-Unis : le réseau, l’image, l’importation… Mais au moins, si nous décidons d’y aller, nous serons prêts technologiquement. »

Aucune date de lancement de cette Alpine thermique n’est avancée, mais elle pourrait apparaître en 2028, soit un an après la version électrique et deux ans après l’arrêt du modèle actuel. La période est pour le moins longue…

En attendant, l’A110 est toujours au catalogue. Enfin, plus pour très longtemps puisque la version de 252 ch n’est déjà plus commandable et le carnet de commandes sera définitivement clôturé en juin prochain.