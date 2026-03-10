Toyota poursuit son électrification, à petits pas certes, mais comme on dit, qui va piano, va sano. Et en 2026, ce sera le lancement du C-HR +, qui est une sorte de version électrique du bien connu C-HR. Il est cependant quelque peu différent, et repose sur une plateforme dédiée à l’électrique.

Déjà esthétiquement, même s’il reprend les codes stylistiques du C-HR, il est plus étiré et son profil fait plus crossover coupé. Il faut dire qu’il est tout de même 16 cm plus long. Cela lui permet d’offrir un peu plus d’espace aux passagers et aux bagages, avec 416 litres de coffre contre 388 maximum au C-HR. Mais ça reste bien petit…

L’habitacle est entièrement différent et revu, plus horizontal, il présente un nouvel écran de 14 pouces qui accueille le dernier système multimédia du groupe, plus ergonomique et connecté. On trouve aussi deux chargeurs à induction sur la console centrale, ce qui est bien vu.

Deux batteries et deux puissances

Côté moteurs et batteries, le C-HR + offre le choix : deux batteries seront proposées, deux transmissions et deux niveaux de puissance. La première batterie, d’une capacité (brute) de 57,7 kWh sera disponible en traction avec le moteur électrique de 217 ch. La seconde, de 77 kWh, sera disponible en traction et en transmission intégrale (343 ch). Dans sa configuration la plus efficiente (en traction), Toyota annonce un rayon d’action aux environs des 600 km (WLTP).

Toyota a également musclé les capacités de recharge, avec 150 kW maximum. Mais la concurrence fait souvent mieux. Par contre, l’introduction d’un planificateur de trajet et d’un préconditionnement de la batterie était indispensable, c’est chose faite.

Rendez-vous donc demain avec nous dans la région de Lisbonne, au sud du Portugal, pour les premières images de cet essai, avec une version 77 kWh grande autonomie, en version 4x2 traction.