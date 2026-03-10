« Il s’agit d’une initiative que nous prenons, parce que nous sentons bien qu’il y a besoin de communiquer davantage pour recréer un sentiment de confiance avec nos clients, et le public en général. »

Voilà tout l’enjeu de la dernière lettre ouverte du patron de Peugeot en poste depuis un peu plus d’un an. En mars dernier, déjà, M. Favey insistait sur la responsabilité de la marque envers ses clients. Il s'est à nouveau exprimé ce mardi dans les colonnes de nos confrères du Parisien.

Suite aux déboires et à la colère de nombreux propriétaires de Peugeot (mais aussi d’autres modèles du groupe Stellantis) équipées du moteur PureTech, le patron fait son mea culpa : « Au-delà des problèmes purement techniques, nos clients nous reprochent notre attitude au moment où les ennuis sont apparus. Nous avons donné l’impression de jouer la montre, ou de nier les problèmes plutôt que de les reconnaître et de les prendre à bras-le-corps. »

Pour M. Favey : « Nous n’avons pas tenu cette promesse et je fais amende honorable. Notre approche, dorénavant, est de considérer que tout problème naissant doit être réglé à sa source, s’il le faut par des campagnes de rappel. » À la bonne heure !

Peugeot précise que le problème du moteur PureTech est maintenant « parfaitement contrôlé et n’a plus de réalité sur les modèles vendus aujourd’hui. Sur les Peugeot achetées depuis 2022, les risques de surconsommation d’huile, voire de casse moteur, n’existent plus. »

Depuis mai 2025, le groupe Stellantis applique une extension de garantie qui couvre 100 % des coûts (pièces et main-d’œuvre) jusqu’à 10 ans ou 180 000 km, et assure une prise en charge des clients qui ont dû supporter des réparations.

Quant à la dévalorisation des modèles équipés du PureTech, M. Favey évoque des « moyens commerciaux » pour les clients en LOA ou LLD. En revanche, pour ceux qui sont propriétaires, c’est la loi du marché qui s’applique. Ces derniers doivent donc composer avec une décote plus rapide, parfois dans de grandes proportions.

« Sans risque depuis 2022 »

À noter également que les grands acteurs de l’occasion, notamment spécialisés dans le reconditionnement, ne prennent aucun risque avec ce moteur en effectuant une vérification systématique, voire un remplacement de la courroie de distribution.

Peugeot assure que les risques de surconsommation d’huile et de casse moteur n’existent plus depuis 2022. D’ailleurs, ce moteur a été profondément revu en 2023 (Gen 3) en troquant sa courroie contre une chaîne de distribution, en adoptant un nouveau système d’injection, un nouveau volant moteur… Au final, 70 % des éléments sont inédits.

Si l’annonce du patron de Peugeot n’annonce rien de nouveau dans les faits, elle indique la volonté du constructeur d’être irréprochable en service après-vente. Les autres marques du groupe ont-elles la même volonté ?