L’heure est grave pour ceux qui aiment les moteurs aux plus belles sonorités du marché. Chez Porsche, la version atmosphérique du célèbre flat-six vivrait actuellement ses derniers mois de commercialisation sous le capot de la 911 GT3. Et chez Audi, c’est un autre monument des mécaniques thermiques qui risque de tirer très prochainement sa révérence à cause de l’évolution des normes européennes : le cinq cylindres en ligne turbo.

Architecture très importante dans l’histoire du constructeur aux anneaux, le cinq cylindres en ligne existe depuis un demi-siècle et était présent sur son fameux coupé Quattro (y compris la très exclusive variante Quattro Sport) mais aussi la RS 2, cette toute première familiale ultra-sportive de la marque. On l’a ensuite retrouvé sur la RS 3 et le TT-RS, puis le SUV RS Q3 ainsi que le Cupra Formentor VZ. Chez Audi il n’est plus présent que sous le capot de la RS 3 actuellement, forte de 400 chevaux et disponible à partir de 76 650€ en version Sportback.

La RS 3 competition limited, c’est la fin ?

Après la série limitée Performance Edition de 2022 limitée à 300 exemplaires dans le monde et basée sur l’édition d’avant restylage avec un moteur poussé à 407 chevaux, Audi dévoile cette fois la RS 3 « competition limited » (en lettres minuscules, il ne s’agit pas d’une faute de frappe) basée sur la phase 2 de la RS 3 actuelle. Elle arbore un aérodynamisme plus agressif que jamais avec de petits flaps sur les côtés du bouclier avant et une face avant entièrement revue. Cette face avant retravaillée, avec le becquet arrière plus gros, permet de « réduire la portance » d’après Audi qui ne précise pas si l’auto génère de l’appui (probablement pas).

Sous le capot, en revanche, il n’y a pas de changements : la RS 3 competition limited développe 400 chevaux et 500 Nm, exactement comme la RS 3 normale. Audi annonce un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et une vitesse de pointe de 290 km/h, sans amélioration par rapport au modèle que vous pouvez encore acheter en version non limitée.

Une suspension de course, ou presque

Outre le style extérieur plus agressif, la RS 3 competition limited embarque de vrais combinés filetés exactement comme la grosse RS 6 GT que nous avions essayée à la fin de l’année 2024 sur Caradisiac. Ses amortisseurs à double valve offriraient une endurance à la pointe en utilisation sportive et ils sont réglables sur trois voies en compression à haute vitesse (sur 15 crans), en compression à basse vitesse (sur 12 crans) et en détente (sur 16 crans). Oui, cette suspension paramétrable manuellement se rapproche franchement de celle d’une vraie voiture de course ! Elle possède aussi des freins en carbone-céramique de série et une barre stabilisatrice arrière différente de celle de la RS 3 normale.

Près de 200 000€ en France, malus compris

La RS 3 competition limited démarrera en France au prix de base de 112 820€, uniquement avec la carrosserie Sportback. Sachant qu’elle aura droit comme les autres versions au malus écologique de 80 000€, son addition finale s’approchera dangereusement de la barre des 200 000€ chez nous ce qui paraît totalement aberrant pour une sportive compacte. Elle sera d’ailleurs limitée en France à 13 exemplaires, sur les 750 autos prévues au total dans le monde.

Est-ce que c’est la dernière Audi à cinq cylindres ? On aimerait bien le savoir. Il se dit que le moteur n’est actuellement pas compatible avec la future norme Euro7 censée rentrer en application à la fin de l’année 2027. Allez, rêvons qu’Audi l’adapte spécifiquement pour rallonger la durée de vie du plus beau moteur actuel chez les sportives compactes après cinquante ans d’existence !