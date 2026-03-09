Lancée sur notre marché en 2022, la MG4 avait fait un très beau démarrage en Europe avant de rentrer totalement dans le rang face aux Volkswagen ID.3, Renault Mégane et autres Cupra Born sur le terrain des compactes électriques. D’après les communicants de la marque chinoise du groupe SAIC, cette baisse des ventes à partir de l’année 2024 s’expliquait aussi par une limitation de la production.

Voilà en tout cas l’auto qui revient en version restylée, avec un intérieur profondément amélioré et une nouvelle batterie LFP dans sa version à 64 kWh en complément des gros accumulateurs de 77 kWh en version haut de gamme. Elle observe un positionnement un peu plus haut de gamme, faisant désormais l’impasse sur les petites batteries de 51 kWh disponibles sur l’ancienne version.

C’est plus cher, mais…

Par rapport à la précédente Mg4, dont les prix démarraient à 28 990€ à son lancement en 2022 et descendaient encore sous les 23 000€ l’année dernière grâce à une grosse remise pratiquée en France, le nouveau modèle coûte plus cher : 33 490€ avec le moteur de 190 chevaux et les batteries LFP de 64 kWh (autonomie WLTP de 452 km), 36 990€ pour le moteur de 245 chevaux alimenté par les batteries NMC de 77 kWh (autonomie WLTP de 545 km) et 38 990€ pour la variante XPower de 435 chevaux avec les batteries LFP de 64 kWh (autonomie WLTP de 405 km).

Mais Mg France propose déjà une remise automatique de 6 000€ sur l’ensemble de la gamme, ce qui fait baisser le prix de base de la voiture à 27 490€, à 30 990€ avec les grosses batteries et à 32 990€ pour la variante ultra-puissante XPower.

La concurrence est plus chère

A titre de comparaison, la Volkswagen ID.3 en finition Pure Life Max (batteries de 52 kWh et autonomie WLTP de 387 km) s’affiche actuellement à 36 490€ avant une remise de 4 400€ et le bonus écologique (prime CEE) de 3 500€, ce qui la place à 28 590€ une fois ces montants déduits. La Renault Mégane dans sa version de base (batteries de 60 kWh, autonomie WLTP de 468 km) démarre elle à 39 500€ avant bonus, soit 36 000€ une fois la prime CEE minimale déduite.

La Chinoise reste donc la compacte électrique la moins chère du marché, même en comparaison de sa rivale la BYD Dolphin : cette dernière demande, après remise, 28 990€ au minimum.