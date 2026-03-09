La MG4 électrique revient avec des prix vraiment canon en France
Les prix de la version restylée de la compacte électrique chinoise sont déjà plutôt bien placés. Mais avec la remise de 6 000€ pratiquée par la marque du groupe SAIC en France, elle est beaucoup moins chère que ses rivales européennes.
Lancée sur notre marché en 2022, la MG4 avait fait un très beau démarrage en Europe avant de rentrer totalement dans le rang face aux Volkswagen ID.3, Renault Mégane et autres Cupra Born sur le terrain des compactes électriques. D’après les communicants de la marque chinoise du groupe SAIC, cette baisse des ventes à partir de l’année 2024 s’expliquait aussi par une limitation de la production.
Voilà en tout cas l’auto qui revient en version restylée, avec un intérieur profondément amélioré et une nouvelle batterie LFP dans sa version à 64 kWh en complément des gros accumulateurs de 77 kWh en version haut de gamme. Elle observe un positionnement un peu plus haut de gamme, faisant désormais l’impasse sur les petites batteries de 51 kWh disponibles sur l’ancienne version.
C’est plus cher, mais…
Par rapport à la précédente Mg4, dont les prix démarraient à 28 990€ à son lancement en 2022 et descendaient encore sous les 23 000€ l’année dernière grâce à une grosse remise pratiquée en France, le nouveau modèle coûte plus cher : 33 490€ avec le moteur de 190 chevaux et les batteries LFP de 64 kWh (autonomie WLTP de 452 km), 36 990€ pour le moteur de 245 chevaux alimenté par les batteries NMC de 77 kWh (autonomie WLTP de 545 km) et 38 990€ pour la variante XPower de 435 chevaux avec les batteries LFP de 64 kWh (autonomie WLTP de 405 km).
Mais Mg France propose déjà une remise automatique de 6 000€ sur l’ensemble de la gamme, ce qui fait baisser le prix de base de la voiture à 27 490€, à 30 990€ avec les grosses batteries et à 32 990€ pour la variante ultra-puissante XPower.
La concurrence est plus chère
A titre de comparaison, la Volkswagen ID.3 en finition Pure Life Max (batteries de 52 kWh et autonomie WLTP de 387 km) s’affiche actuellement à 36 490€ avant une remise de 4 400€ et le bonus écologique (prime CEE) de 3 500€, ce qui la place à 28 590€ une fois ces montants déduits. La Renault Mégane dans sa version de base (batteries de 60 kWh, autonomie WLTP de 468 km) démarre elle à 39 500€ avant bonus, soit 36 000€ une fois la prime CEE minimale déduite.
La Chinoise reste donc la compacte électrique la moins chère du marché, même en comparaison de sa rivale la BYD Dolphin : cette dernière demande, après remise, 28 990€ au minimum.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération