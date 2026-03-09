Le temps du « pricing power » semble bel et bien révolu. Il faut dire que miser sur le fait de vendre moins, mais mieux dans l’univers de l’industrie ne semblait pas être la meilleure des solutions.

Les constructeurs font donc marche arrière et relancent leurs campagnes de promotions. Les remises accordées pendant le mois de mars sont relativement nombreuses et l’événement Journées portes ouvertes (du 13 au 16 mars) sera l’occasion de négocier davantage. Si tous les constructeurs ne jouent pas officiellement le jeu, de nombreux distributeurs ne manqueront pas cette occasion. Une façon de conjurer le sort puisque le marché est compliqué avec un recul de 6,6 % en janvier et une chute de près de 15 % en février.

Bonne nouvelle, les constructeurs mettent aussi bien en avant les modèles thermiques qu’électriques, et notamment leurs SUV compacts. Voici notre sélection (non exhaustive) des meilleures promotions du moment sur ce segment.

Le Nissan Ariya n’est pas le premier modèle qui vient à l’esprit. Pourtant, il est possible d’économiser 20 % sur sa version de base, son tarif passe ainsi de 39 300 à 31 800 €. Ce prix le place dans la catégorie inférieure alors qu’il profite d’une belle habitabilité, d’un confort appréciable et d’un comportement sûr. À ce tarif, vous ne bénéficiez pas de la grande batterie et devez vous contenter de celle de 63 kWh assurant 404 km homologués. À noter toutefois que son homologue de 87 kWh (autonomie de 536 km) bénéficie d’une belle remise de 6 000 €.

Volkswagen n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère. L’ID.4, en finition Pure Life Max, profite d’une très belle remise de 7 000 €, à laquelle peut s’ajouter un coup de pouce CEE de 4 600 €. Le SUV allemand est alors disponible à partir de 30 900 € ! Un prix canon qui ne peut être associé à une très grande autonomie : 360 km homologués.

Et pourquoi pas un Ford ?

De son côté, Ford connaît des difficultés pour écouler ses modèles électriques. Le Puma Gen-E profite tout juste d’améliorations techniques pour séduire et d’autres modèles misent sur leur prix. C’est ainsi que l’Explorer et le Capri profitent tous les deux d’une belle ristourne de 6 500 €. Le premier débute alors à 33 490 € et le second à 35 990 € pour des autonomies respectives de 444 et 464 km. Ces deux modèles récents ne révolutionnent pas la catégorie, mais offrent une bonne synthèse de ce que l’on attend d’un SUV compact électrique.