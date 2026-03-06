Chose promise, chose due. En novembre dernier, Ford indiquait bientôt améliorer son Puma Gen-E, le pendant électrique du Puma. Jusqu’ici, il devait se contenter d’une autonomie homologuée de seulement de 376 km, trop juste face à la concurrence.

Désormais, ce chiffre atteint 417 km, voire 572 km dans le cadre d’une utilisation exclusivement urbaine. Par contre, il faut plutôt prévoir un rayon d’action d’environ 250 km sur autoroute.

Ford ne détaille pas les modifications apportées, la marque indique simplement « une conception de batterie optimisée ». Toutefois, on note que sa capacité passe de 43 kWh à 46,86 kWh, une augmentation qui semble juste par rapport au gain d’autonomie.

Quoi qu’il en soit, le Puma Gen-E se trouve mieux armé pour affronter la concurrence, notamment provenant de chez Stellantis. Le Peugeot E-2008 annonce 406 km, l’Alfa Romeo Junior 411 km, ou encore l’Opel Mokka avec ses 406 km. Quant à la Renault 4, elle promet 409 km avec sa grande batterie.

Sans les mains

Bonne nouvelle, le tarif reste inchangé avec une entrée de gamme à 33 990 €, voire 29 490 € grâce à une remise opérée dans le réseau. À noter également qu’il est éligible au Coup de pouce CEE allant jusqu’à 7 600 €.

Comme prévu, il profite aussi du système BlueCruise, qui s’apparente à une conduite autonomie de niveau 2 + via une série spéciale BlueCruise Edition. Les niveaux ST-Line X, ST et Premium s’équipent de série du système audio B&O d’une puissance de 650 W tandis que l’accès aux services de streaming et de jeux est disponible sur tous les Puma.