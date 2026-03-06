Ceci est potentiellement la meilleure BMW électrique de tous les temps et la parfaite réponse aux berlines chinoises 

Fini le temps des Bmw électriques à la technologie ringarde. Depuis quelques semaines, le constructeur allemand compte sur son nouveau SUV iX3 pour concurrencer les meilleures autos à batteries du marché, inaugurant une plateforme entièrement nouvelle et une architecture électrique à la pointe du marché.

Comme son concurrent le Mercedes GLC, ce BMW iX3 bénéficie enfin d’une technologie mature et serait déjà un succès commercial d’après le constructeur allemand qui décrivait un gros rythme de commandes pour son lancement. Mais ce n’est que le premier membre de la nouvelle famille « Neue Klasse », avec de nombreux modèles reposant tous sur la même base technique.

La BMW i3 s’avance

Le deuxième membre de cette famille Neue Klasse, ce sera la Bmw I3. Oui, la version de série du prototype déjà vu à plusieurs reprises s’appellera bien « i3 » comme l’ancienne compacte électrique de la marque, commercialisée de 2013 à 2022 et proposant l’option d’un prolongateur d’autonomie thermique.

Mais comme vous le savez sans doute, on parle ici d’un équivalent électrique de la berline Série 3 et non plus d’une compacte du segment inférieur. Le constructeur montre la face avant de cette nouvelle i3 dans une courte vidéo publiée sur ses comptes sur les réseaux sociaux. La voiture se dévoilera officiellement le 18 mars prochain.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies x-twitter en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies x-twitter

La meilleure voiture électrique du marché ?

Le récent iX3 a impressionné à la fois par son efficience, son autonomie réelle et son ergonomie de bord. Sur le papier, cette i3 pourrait faire encore mieux grâce à un aérodynamisme bien plus favorable aux économies d’énergie (même si elle embarquera peut-être des batteries plus petites). Elle trouvera sur sa route la future Mercedes Classe C électrique et aura aussi droit à une vraie version « Motorsport » équipée de quatre moteurs et développant un bon millier de chevaux en puissance maximale.