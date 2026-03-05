On se demande à quoi va servir la nouvelle Honda Insight, qui n’a plus rien à voir avec les anciennes

Vous vous souvenez certainement de la toute première Honda Insight. Lancée en 1999, cette compacte à trois portes faisait partie des pionnières de la technologie hybride exactement comme la Toyota Prius de la même époque. Elle a connu au total trois générations de modèles (nous n’avons pas connu la dernière), avant de disparaître en 2022 faute d’un niveau de ventes particulièrement satisfaisant.

Mais voilà, surprise : la Honda Insight revient. Et elle n’a plus grand-chose à voir avec les précédentes moutures. Au lieu de la motorisation hybride et d’une apparence de compacte très effilée, elle ressemble désormais à un crossover et embarque une mécanique 100 % électrique.

Une Honda e : NS2 chinoise ?

Surtout, elle semble quasiment identique à la Honda e:NS2, un modèle dévoilé en 2024 et conçu exclusivement pour le marché automobile chinois (lancé au même moment que la e:NP2 à la carrosserie légèrement différente).

Elle repose sur l’architecture e:N F de Honda inaugurée par le e:Ny1 que nous connaissons ici en Europe, même si le modèle ne se vend que très peu malgré sa grosse remise proposée chez nous en France. En Chine, cette e:NS2 est construite localement par une joint-venture montée entre Honda et Dongfeng (alors que la e:NP2 est plutôt fabriquée par une autre société montée avec le constructeur GAC).

Mais pour quoi faire ?

Honda ne donne pour l’instant que très peu d’informations à propos de cette nouvelle Insight et du projet. On sait juste qu’elle sera commercialisée au Japon et limitée à 3000 exemplaires, sans précision quant à d’éventuels autres marchés visés. Sachant qu’on parle a priori d’une auto construite en Chine, elle n’a que très peu de chances d’être vendue aux Etats-Unis et même en Europe, la commercialisation des voitures électriques d’origine chinoise reste entravée par les taxes douanières pour l’instant.

Bref, on voit mal l’intérêt qu’il y aurait à avoir cette nouvelle Insight chez nous compte tenu de la diffusion très confidentielle du e:Ny1, ce SUV très compact équipé de batteries de 62 kWh (capacité utile) à l’autonomie maximale très moyenne (412 km WLTP) dont le prix hors remise était en 2023 de… 47 700€ !