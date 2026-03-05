On se demande à quoi va servir la nouvelle Honda Insight, qui n’a plus rien à voir avec les anciennes
Plutôt qu’une voiture hybride rivale de la Toyota Prius, la Honda Insight devient un crossover entièrement électrique basé sur un modèle chinois. Et franchement, on se demande quel peut être l’intérêt d’un tel modèle sur notre marché.
Vous vous souvenez certainement de la toute première Honda Insight. Lancée en 1999, cette compacte à trois portes faisait partie des pionnières de la technologie hybride exactement comme la Toyota Prius de la même époque. Elle a connu au total trois générations de modèles (nous n’avons pas connu la dernière), avant de disparaître en 2022 faute d’un niveau de ventes particulièrement satisfaisant.
Mais voilà, surprise : la Honda Insight revient. Et elle n’a plus grand-chose à voir avec les précédentes moutures. Au lieu de la motorisation hybride et d’une apparence de compacte très effilée, elle ressemble désormais à un crossover et embarque une mécanique 100 % électrique.
Une Honda e : NS2 chinoise ?
Surtout, elle semble quasiment identique à la Honda e:NS2, un modèle dévoilé en 2024 et conçu exclusivement pour le marché automobile chinois (lancé au même moment que la e:NP2 à la carrosserie légèrement différente).
Elle repose sur l’architecture e:N F de Honda inaugurée par le e:Ny1 que nous connaissons ici en Europe, même si le modèle ne se vend que très peu malgré sa grosse remise proposée chez nous en France. En Chine, cette e:NS2 est construite localement par une joint-venture montée entre Honda et Dongfeng (alors que la e:NP2 est plutôt fabriquée par une autre société montée avec le constructeur GAC).
Mais pour quoi faire ?
Honda ne donne pour l’instant que très peu d’informations à propos de cette nouvelle Insight et du projet. On sait juste qu’elle sera commercialisée au Japon et limitée à 3000 exemplaires, sans précision quant à d’éventuels autres marchés visés. Sachant qu’on parle a priori d’une auto construite en Chine, elle n’a que très peu de chances d’être vendue aux Etats-Unis et même en Europe, la commercialisation des voitures électriques d’origine chinoise reste entravée par les taxes douanières pour l’instant.
Bref, on voit mal l’intérêt qu’il y aurait à avoir cette nouvelle Insight chez nous compte tenu de la diffusion très confidentielle du e:Ny1, ce SUV très compact équipé de batteries de 62 kWh (capacité utile) à l’autonomie maximale très moyenne (412 km WLTP) dont le prix hors remise était en 2023 de… 47 700€ !
