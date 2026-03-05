« Voici la nouvelle Born restylée mais vous n’aurez le droit de la montrer qu’à partir du 2 avril 2026 », nous expliquaient les communicants du constructeur Cupra le 17 décembre 2025 au moment de sa présentation en avant-première. Depuis, la marque du groupe Volkswagen a décidé d’avancer un peu la date de sa révélation officielle, finalement fixée à ce 5 mars 2026 à 10h00 (voilà pourquoi vous allez voir se multiplier les articles sur cette auto aujourd’hui). L’écart était tellement important entre ces deux dates qu’au moment où nous découvrions la Born restylée, on se demandait si le monde n’allait pas s’arrêter de tourner avant sa date de dévoilement. Heureusement, la planète existe toujours malgré quelques aléas récents.

Revenons-en donc à la Born. Lancée en 2021, cette cousine technique de la Volkswagen ID.3 a souffert d’une commercialisation difficile, perturbée à la fois par des soucis de logiciel et un prix initial élevé (surtout avec l’arrivée fin 2022 de la MG4 chinoise proposée quasiment 15 000€ moins cher en cœur de gamme). Depuis ses débuts et comme sa cousine allemande, la Born a tout de même eu le temps de progresser : non seulement Cupra a rendu ses prix plus compétitifs, mais la voiture a également bénéficié de batteries améliorées dans ses versions à grande autonomie avec des accumulateurs de 79 kWh de capacité nette contre 77 précédemment.

A l’extérieur, un nouveau nez

La Born restylée n’évolue qu’assez peu. Extérieurement, elle s’équipe d’un nouveau nez protubérant s’inspirant de celui des Leon, Formentor et Terrarmar. Des optiques également nouvelles encadrent ce « Shark nose » avec une signature lumineuse à trois triangles et à l’arrière, le bandeau à LED intègre désormais le badge Cupra comme sur les autres modèles récents de la gamme. La Born mise toujours à fond sur l’agressivité visuelle, surtout dans la finition haut de gamme « sportive » VZ de l’exemplaire visible ici. Remarquons par ailleurs les jantes de 20 pouces au design inédit et la multitude de détails cuivrés, cette obsession des designers de la marque.

A l’intérieur, une nouvelle interface et le retour des vrais boutons

Même s’il n’évolue pas beaucoup au premier regard, l’habitacle de la Born restylée embarque plusieurs changements à la fois intéressants techniquement et symboliques. Signalons tout d’abord la disparition des boutons tactiles à retour haptique du volant, ces commandes critiquées depuis longtemps chez le groupe Volkswagen et dans l’industrie automobile de façon générale. Les doigts touchent désormais de vraies commandes physiques, ce qui améliorera l’ergonomie dans la vie de tous les jours. Derrière le volant, au passage, l’écran du combiné d’instrumentation mesure désormais 10,25 pouces au lieu de 5,3 précédemment.

Au centre de la planche de bord, l’écran tactile central reste à 12,9 pouces. Mais au lieu du logiciel MIB conçu par l’ancien département Cariad de Volkswagen, il utilise désormais celui d’Android Automotive (comme les nouvelles Porsche et de nombreuses autres marques). Le constructeur allemand était pourtant arrivé à un résultat satisfaisant sur les dernières versions de son système, tant décrié au début de la décennie pour ses nombreux bugs et autres soucis d’ergonomie. Nous n’avons pas eu le temps de l’expérimenter lors de cette première présentation mais il s’agit d’un système « rodé » et efficace. L’interface ne semble en tout cas pas dérouter par rapport à celle des précédents modèles de Cupra.

Outre quelques améliorations de la finition et d’autres changements dans l’ergonomie (par exemple, quatre lèvres-vitres côté conducteur au lieu de deux boutons précédemment), on retrouve des places arrière spacieuses et un coffre assez généreux de 385 litres (rien ne change à ce niveau).

Pas de gros changements mécaniques

La Born restylée n’inaugure pas non plus d’importants changements mécaniques. En haut de gamme VZ, elle garde le moteur APP550 de 326 chevaux alimenté par des batteries NMC de 79 kWh de capacité nette, avec une autonomie maximale « aux environs des 600 km » en attendant des données plus précises. Dans sa version « V Endurance », elle combine ces mêmes batteries à un moteur de 231 chevaux (même autonomie estimée) et dans les deux cas, la puissance maximale de charge rapide atteint 185 kW avec un 10-80% effectué en 30 minutes au maximum). La Born « V Plus » se contente d’un moteur de 190 chevaux et de batteries NMC de 58 kWh, avec environ 450 km d’autonomie maximale (et 11 kW de puissance maximale en courant alternatif sur chacune de ces combinaisons).

La seule nouveauté de cette gamme de motorisations, c’est une variante de 170 chevaux à batteries de 50 kWh qui rejoindra le catalogue dans un second temps, avec une autonomie maximale de 400 km WLTP d’après les estimations.

En résumé : aucun gros changement (et pas de prix pour l’instant)

Bref, la Cupra Born restylée n’inaugure finalement aucune grosse nouveauté technique avec, comme principal changement, le logiciel de son interface de bord et l’arrivée ultérieure d’une motorisation à plus petites batteries pour la rendre plus abordable. Ses tarifs, d’ailleurs, devraient rester au même niveau à dotation similaire sachant que la Born actuelle démarre à 36 920€ avec la batterie de 58 kWh alimentant un moteur de 204 chevaux (428 km d’autonomie WLTP). Cupra propose d’ailleurs une remise de 3 500€ sur le modèle, ce qui place la Born VZ haut de gamme de 326 chevaux à 43 020€ et à moins de 40 000€ une fois le bonus écologique (prime CEE) déduit.

Compte tenu de la taille de ses batteries et de la qualité de ses prestations, cette compacte représentait déjà une alternative plus que sérieuse à la Tesla Model 3. Même si cette dernière vient de baisser son prix de base sous les 37 000€, l’Espagnole semble réellement capable de soutenir la comparaison même sans révolution technologique. Rendez-vous sur Caradisiac pour son essai, qui arrivera probablement avant l’été prochain.