Devinez quel est le rapport entre le nouveau Dacia Duster Spirit of Sand et Sébastien Loeb

Au bout de la seconde tentative, Dacia a remporté le Dakar 2026 grâce à son prototype Sandrider et le pilote qatari Nasser Al-Attiya. On parle d’un véhicule équipé d’un V6 biturbo très puissant et d’un châssis entièrement dédié à la compétition en rallye-raid, sans rapport avec l’univers des voitures de route. La marque a réussi à devancer Ford et Toyota au terme d’une édition riche en rebondissements qui a encore vu Sébastien Loeb rater son objectif d’accrocher cette épreuve à son palmarès.

Le groupe Renault vient d’annoncer, à la suite de cette victoire, l’abandon du programme de Dacia au Dakar (en plus de celui d’Alpine en endurance et des projets spéciaux de la marque sportive). Mais la marque roumaine a tout de même décidé de fêter cette victoire en dévoilant une nouvelle série limitée sur la base du Duster.

Que de la gueule

Le Duster « Spirit of Sand » se transforme-t-il en pur tout-terrain taillé pour foncer dans les dunes ? Évidemment que non puisqu’il s’agit essentiellement d’une version à l’esthétique modifiée avec une peinture spécifique et des décorations stylisée sur le bas de la carrosserie.

Il y a tout de même une plaque de protection de 6mm ajoutée sous le moteur pour éviter de tout casser au moindre choc contre un rocher. Côté motorisation, il reprend le nouveau bloc Hybrid-G 150 alliant le moteur de 155 chevaux compatible avec le GPL à l’hybridation légère, la transmission intégrale (via un petit moteur électrique relié au pont arrière) et la boîte automatique à double embrayage.

Uniquement en Roumanie pour l’instant

Le prix de ce Duster Spirit of Sand ? 28 990€ et pour l’instant, il n’est disponible qu’en Roumanie à 500 exemplaires.