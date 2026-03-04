Avec son concept Bridger, Renault dévoile une petite partie de son nouveau véhicule à l’international

En 2023, Renault avait lancé son International Game Plan, qui marquait le renouveau de la marque sur le plan international avec le lancement de huit nouveaux véhicules destinés à l’international (hors Europe) dont cinq d’entre eux sur les segments C et D d’ici à 2027. On a ainsi pu découvrir et même essayer le Kardian, un SUV urbain, le Boreal, le SUV familial, le Filante, un grand crossover de plus de 4,90 m de long, puis récemment le Duster.

Aujourd’hui, la marque au losange annonce que son prochain concept car portera le nom de Bridger. Même si les formes sont encore inconnues, Renault indique qu’il s’agira d’un SUV

urbain de moins de 4 mètres, qui proposera beaucoup de place à l’intérieur, malgré un encombrement réduit. Ce concept préfigure un véhicule de série qui sera conçu en Inde.

Toutes les informations sur le nouveau show-car seront dévoilées le 10 mars prochain lors de l’annonce du plan stratégique futuREady. Lors de ce rendez-vous, on en saura donc plus sur les futures orientations de la marque décidées par François Provost, le remplaçant de Luca de Meo. L’international semble rester un axe essentiel du développement, mais qu’en sera-t-il des marchés européens ? de l’électrique ? Stop, encore, ou de façon différente, comme l’a prouvé la prochaine mise en place d’un moteur thermique dans le Scenic, conçu au départ comme 100 % électrique. Il faudra encore attendre quelques jours pour en savoir plus sur l'avenir du groupe Renault.

Dacia, Alpine au programme aussi ?

Le 10 mars sera donc une date importante pour l’avenir du Groupe Renault. Nul doute que les annonces faîtes devraient également concerner Dacia et Alpine.