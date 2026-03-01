Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Wind

Ces occasions oubliées qu’on achète à prix normal : la Renault Wind

Dans Guide fiabilité / Budget

Manuel Cailliot

0  

C’est un fait, les prix des occasions déclinent depuis quelque temps, mais restent à des niveaux élevés. Cependant, certains modèles, quelque peu oubliés, affichent des tarifs « corrects ». C’est le cas de la Renault Wind, qui est passée sous les radars. C’est pourtant un cabriolet digne d’intérêt.

Ces occasions oubliées qu’on achète à prix normal : la Renault Wind

Quand on pense petit cabriolet citadin, on pense surtout et d’abord à la Mini Cabriolet, à la Fiat 500 C, à la Coccinelle Cabrio (ou New Beetle Cabrio) ou pour les modèles plus anciens, à la Peugeot 207 CC. Mais qui pense spontanément à la Renault Wind ? Personne… D’ailleurs, les ventes faméliques en neuf ont poussé Renault à stopper sa commercialisation plus rapidement que prévu, après seulement un peu plus de 3 ans. Oups…

Et pourtant, ce cabriolet de poche sur base de Renault Twingo 2 ne manquait pas d’arguments. Et bénéficiait même d’une originalité : un toit rigide pivotant, le premier en grande série chez un constructeur généraliste (on en trouvait un avant cela sur la… Ferrari Superamerica !).

La Renault Wind a l’originalité d’un toit en dur pivotant, comme la… Ferrari Superamerica !
La Renault Wind a l’originalité d’un toit en dur pivotant, comme la… Ferrari Superamerica !

Mais ce n’est pas son seul atout. La Wind, en perdant ses places arrière, arrive à loger un coffre de belle taille, y compris toit replié puisque le volume de 270 litres reste identique toit en place ou non. Autre avantage, un châssis vif, avec des mécaniques reprises de la Twingo 2, mais seulement les plus puissantes. À savoir le 1.2 TCe 100 ch, qui ne souffre pas de soucis de fiabilité contrairement au 1.2 TCe 115/120, et aussi le 1.6 atmosphérique de 133 ch, en provenance de la Twingo R.S. ! De quoi réserver des performances enviables à ce modèle encore assez léger.

Avec le 1.6, la Wind pointe à 201 km/h et abat le 0 à 100 km/h en 9,2 secondes. Pas si mal. Même le 100 ch se débrouille, avec 190 km/h et 10,5 s...

L’habitacle est différent de celui de la Twingo sur laquelle la Wind se base, et c’est tant mieux. Mais la qualité de finition laisse tout de même à désirer.
L’habitacle est différent de celui de la Twingo sur laquelle la Wind se base, et c’est tant mieux. Mais la qualité de finition laisse tout de même à désirer.

Alors oui, la qualité de finition est aux fraises, c’est un constat partagé avec la Twingo qui lui sert de base. Même si le dessin de l’habitacle est complètement différent, les matériaux basiques sont les mêmes. Mais force est de constater que ça vieillit assez bien.

Autre grief, qui n’a pas aidé à son succès, un look « particulier », avec un regard de batracien qui n’a pas séduit. Pourtant la partie arrière, avec son double bossage, n’était pas vilaine objectivement.

Bref, cela n’a pas suffi, et Renault a aussi pêché en ne dépensant rien pour faire connaître son nouveau modèle, qui donc, aura vécu de 2010 à 2013. Mais aujourd’hui, c’est un avantage, car comme personne n’y pense, de bonne affaire sont à réaliser sur le marché de la seconde main.

 

Un premier prix à 5 000 €, et une décote supérieure aux modèles concurrents

Ainsi, le premier prix pour un modèle de 2011, 120 000 km en moyenne, en 1.6 133 ch, finition Exception, c’est moins de 6 000 €, pour un prix neuf hors option de 21 000 €. Soit une décote de 72 % minimum, et plus encore si quelques options avaient été souscrites. Moins cher encore, un modèle Gordini 1.2 TCe 100 ch, 2011, autour de 100 000 km, peut se trouver à moins de 5 000 €. Ce qui représente une décote de 75 % et plus, si options.

Un beau modèle 1.6 133 ch en finition haute Exception, à moins de 6 000 €, oui c’est possible.
Un beau modèle 1.6 133 ch en finition haute Exception, à moins de 6 000 €, oui c’est possible.

Mais pour savoir si les décotes sont intéressantes, il faut voir la concurrence. Et par exemple, une Fiat 500 C de 2011, au kilométrage équivalent, en 1.2 69 ch pop, c’est minimum 4 000 €, mais pour un prix neuf de 15 000 € seulement, soit une décote de 72 %. Oui mais une Twinair de 85 ch Lounge, plus comparable, débute à 7 000 €, pour un prix neuf de 18 600 € à l’époque, soit seulement - 63 %.

Si on s’intéresse à une Mini cabriolet, le constat est encore plus flagrant. L’anglaise démarre, pour un modèle 2011, 1.6 Cooper, et environ 120 000 km, autour de 8 000 €. Soit une décote de 67 % maximum. Et ce ne sont que les meilleures affaires, la moyenne de prix est plutôt à 10 000 €, soit plutôt - 58 %.

Du côté de chez Peugeot, une 207 CC de l’époque, en 1.6 VTI 120 ch, va démarrer à 6 500 €, pour un prix neuf de 20 300 €, soit une décote de 68 %, encore une fois inférieure à celle de la Wind. Et certains modèles flirtent avec les 10 000 €, soit à peine plus de 50 % de décote

 

Moralité, le manque de succès, et ce n’est pas surprenant, fait baisser les prix en occasion. Et la rareté de la Wind sur le marché ne compense pas en faisant remonter les valeurs, ce qui est parfois le cas. Alors si vous appréciez le modèle, si son look ne vous en éloigne pas, foncez pour un modèle 1.6 133 ch au moteur rageur et au comportement sportif. Qui plus est fiable et aux coûts d’entretien réduits. Vous ferez une bonne affaire. Et qui sait ? Peut-être qu’un jour, la Wind, à l’instar de la Renault Avantime, deviendra un petit collector… Qui sait…

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Renault Wind

Renault Wind

SPONSORISE

Achetez votre Renault Wind

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Renault Wind

Avis Renault Wind

17,4 /20

Wind 1.6 16V 133 GORDINI (2012)

Par §joe518za le 07/07/2022

BonjourJ’ai mis un boîtier éthanol et je suis très satisfait de mon véhicule économique en prix des carburants et assurance la carte grise est gratuite. Le véhicule a une très bonne tenue de route, confortable, etcétéra Je suis très satisfait du modèle sportif fonctionne aussi bien avec le boîtier ou l’essence.J apprécie beaucoup l anti remous.joli design.

15 /20

Wind 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE EURO5 (2011)

Par §Mit143Vz le 08/01/2022

Belle ligne pour ce petit cabriolet que je possède depuis 2014...en 2 ieme vehicule simple d'utilisation et surtout avec un toit en dur!! Bon confort général avec un bon coffre pour les bagages...pas trop de technologie ...Entretien standard dans la norme...agrément de conduite..Bémol visibilité arrière néant ! !et divers petit bruit de partout...contacteur lève vitre hyper mal placé. ..par-soleil ridicule...visibilité du compteur de vitesse néant avec le soleil...

16,4 /20

Wind 1.6 16V 133 EXCEPTION EURO5 (2011)

Par Double_Zéro le 27/10/2021

Pour une utilisation quotidienne, le véhicule est fiable, économique - en consommation comme en entretien/assurance- , et parfaitement à l'aise en ville comme sur petite route. On relèvera cependant la dureté des suspension, une position de conduite très basse et l'absence d'une sixième vitesse qui rendent le véhicule quelque peu inconfortable. Le toit n'est manipulable qu'à l'arrêt, reste rapide à déployer/replier, mais offre une protection contre les intempérie et une étanchéité nickel. Pour les équipement, c'est minimaliste mais honnête pour une voiture de 2010: limiteur/régulateur, clim de série, ESP désactivable, bluetooth.En parallèle, avec un châssis au petits oignons et une direction précise qui lui offrent une tenue de route au petit oignon, la voiture révèle son potentiel sur les petites routes hors agglomération. Voir, lorsque le TCE 1.6 atmo' commence à chantonner dans les tours, devient un véritable petit pousse-au-crime. Sur ce plan, on reconnait la paternité Twingo RS - bien qu'un peu moins radicale sur le châssis -, et le roadster se révèle être une petite sportivette fun et relativement simple à prendre en main. L'absence de propulsion pourrait déplaire à certains puristes pour un roadster fun, mais la traction convient à la relative modestie du moteur (133 chevaux, ~160Nm de couple à 4000 tours en atmo, 100 chevaux et 150Nm à 3500 tours en turbo) et les faibles porte-à-faux offrent un braquage parfaitement suffisant. Niveau motorisation, je recommande plutôt l'atmo. La version turbo est certes suffisant au quotidien, plus souple et bien plus accessible (bien plus simple à trouver, et globalement 1500 balles moins cher), mais elle manque un peu d'âme. L'atmo, un peu plus aggressif sans être terrifiant, offre plus de radicalité et de drôlerie pour un petit billet de plus sur la facture (ce qui, vu le coût bas du véhicule, n'est au final pas un problème).La ligne, on aime ou on aime pas, mais elle ne laisse pas indifférente. Personnellement, je trouve ça amusant, joliment laid et laidement joli.En conclusion, la Wind offre le compromis idéal entre un véhicule du quotidien et un jouet dès lors qu'on accepte l'absence de banquette arrière, et s'apparente vaguement à l'usage comme une pseudo-MX5 rondouillarde. C'est un caprice raisonnable, tant sur le coût que sur l'empreinte écologique.

16,8 /20

Wind 1.2 TCE 100 EXCEPTION (2010)

Par vodkatequila le 30/08/2021

Voiture génial qui roule super bien et qui est super confortable! Peut ce conduire aussi bien en conduite souple que sportive. Une 6 em aurait été génial mais le véhicule reste confortable a haute vitesse. Il suffit de la conduire pour LADORE! La maladie sur ces voitures sont les biellettes de direction, il vaut mieux évité les nid de poule au haute vitesse. Je recommande vivement!!!

Voir tous les avis Renault Wind

Essais Renault Wind

Voir tous les essais Renault Wind