Boreal: la Renault la plus ambitieuse de l'histoire

Après son fructueux exercice 2024, le groupe Renault poursuit son offensive à l’international avec des produits qui montent en gamme. Au terme d’un premier semestre 2025 durant lequel ses ventes mondiales ont progressé de 16%, le Losange dévoile le Boreal, un SUV familial qui sera commercialisé en fin d’année en Amérique latine, pour se déployer à travers la planète au fil de l’année 2026. Sont notamment concernés la Turquie, l’Inde ou la Corée du sud, sans oublier les pays d’Afrique du nord.

Long de 4,56 m, soit 1 cm de moins que le Dacia Bigster avec lequel il partage certain cousinage stylistique et technique, le Boreal se caractérise par un design soigné, où chaque détail a son importance. On est loin, bien loin des produits un peu au rabais qu’ont longtemps réservé les constructeurs aux marchés des pays émergents. Le Boreal pourra ainsi recevoir des jantes alliage 19 pouces, un toit ouvrant panoramique, des sièges électriques massants (voire chauffants), ou bien encore une ambiance lumineuse variable à 48 couleurs (!).

La plupart des aides à la conduite imaginables à ce niveau de gamme répondent aussi à l’appel, avec pas moins de 24 assistances à la conduite parmi lesquelles l’aide au maintien dans la voie ou l’avertisseur de sortie de stationnement. Le tout permet d’assurer une conduite autonome de niveau 2.

On ne trouvera qu’un seul moteur sous le capot dans un premier temps, à savoir le bien connu 1.3 TCe disponible en version essence ou flex-fuel essence/ethanol (pour le Brésil), avec des puissances s’échelonnant de 138 à 163 ch selon les marchés. Ce bloc s’accouple à une boîte auto EDC 6 rapports à double embrayage humide, procédé optimisant le refroidissement et donc la longévité

D’autres combinaisons moteur-boîte arriveront par la suite, et Renault évoque déjà des moteurs à hybridation légère ou des blocs full hybrid. De même, une transmission intégrale est envisageable : il pourrait s’agir soit d’une combinaison avec moteur mild hybrid à l’avant et moteur électrique à l’arrière, comme préfiguré par le concept-car Niagara dévoilé fin 2023, soit d’une plus classique transmission mécanique.

Reste cette question : le Boréal pourrait-il arriver un jour sur le marché européen ? Il n’en est pas question, dans la mesure où ce véhicule y serait pris en sandwich entre les Renault Austral (voire Rafale) et Dacia Bigster. De fait, Renault n’a pas besoin du Vieux continent avec ce véhicule : lancé sur 71 marchés, le Boreal s'annonce déjà comme le modèle le plus "global" de l'histoire du Losange.