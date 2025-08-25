Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi

Voici le nouvel Audi Q3 Sportback, chouchou des clients

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

14  

Audi continue son vaste plan de renouvellement débuté cet été avec la troisième génération de Q3. Le constructeur présente aujourd'hui la déclinaison coupé. Le Q3 Sportback, vendu plus cher, est et sera la version la plus plébiscitée par les clients, notamment en France. 

Voici le nouvel Audi Q3 Sportback, chouchou des clients

Apparu en 2019, ce dérivé « coupé » a immédiatement séduit les clients. Pourtant plus cher, le Q3 Sportback se vend même mieux que le Q3 normal, notamment en France. Pourquoi ? Parce qu’il offre davantage de style sans mettre de côté les aspects pratiques. Cette deuxième génération reconduit à quelques détails près cette recette gagnante.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Le gabarit reste inchangé (4,50 m de long) et positionne le Q3 Sportback pile en face du BMW X2, son concurrent direct. Identique au Q3 dans sa conception, ce Sportback diffère par une ligne de toit plus inclinée (29 mm) et une partie arrière inédite. Ce coup de crayon pourtant simple donne au Q3 un look plus sportif. Ce n’est pas un hasard si toutes les marques s’y mettent à l’image de Renault (Arkana/Rafale), Peugeot (3008) et naturellement le concurrent direct d’Audi, le BMW X2.

L'avant est identique au nouveau Q3 avec les optiques affinées et la calandre hexagonale.
L'avant est identique au nouveau Q3 avec les optiques affinées et la calandre hexagonale.
Ce Sportback diffère par une ligne de toit plus inclinée (29 mm) et une partie arrière inédite.
Ce Sportback diffère par une ligne de toit plus inclinée (29 mm) et une partie arrière inédite.

Audi a logiquement reconduit cette carrosserie à succès dans la foulée du nouveau Q3, présenté au printemps dernier. À l’arrière, le dessin diffère du Q3 avec des feux inédits en forme de crosses reliés par un bandeau à LED et un logo éclairé (optionnel). Le becquet imposant, les pare-chocs et le diffuseur donnent davantage de cachet au modèle par rapport au Q3 classique.

À l’arrière, le dessin diffère du Q3 avec des feux inédits en forme de crosses reliés par un bandeau à LED et un logo éclairé (optionnel).
À l’arrière, le dessin diffère du Q3 avec des feux inédits en forme de crosses reliés par un bandeau à LED et un logo éclairé (optionnel).

Comme souvent ces dernières années, Audi insiste beaucoup sur l’éclairage et le nouveau Q3 ne déroge pas à la règle. Il bénéficie ainsi de feux Matrix LED numériques qui utilisent pour la première fois la technologie « micro-LED » liée aux assistances à la conduite et offrant une signature lumineuse plus détaillée. Elle améliore « considérablement l'éclairage », selon Audi.

L’instrumentation numérique de 11’’ présente un affichage horizontal très fin qui surprend. En effet ce dernier ne remplit pas toute la surface de l’écran. On note aussi une architecture inédite des commandes de clignotants et de vitesse d’essuie-glaces sous la forme d’une molette.
L’instrumentation numérique de 11’’ présente un affichage horizontal très fin qui surprend. En effet ce dernier ne remplit pas toute la surface de l’écran. On note aussi une architecture inédite des commandes de clignotants et de vitesse d’essuie-glaces sous la forme d’une molette.

C’est à bord que l’on retrouve le gros des évolutions. Le cockpit, vieillissant a été redessiné pour accueillir un ensemble d’écrans. L’instrumentation numérique et un écran central de 13’’ sont regroupés pour former la « scène numérique », aperçue sur le Q6 e-Tron. Le système d'info divertissement utilise la dernière version Android Automotive OS.

L’instrumentation numérique et un écran central de 13’’ sont regroupés pour former la « scène numérique », aperçue sur le Q6 e-Tron.
L’instrumentation numérique et un écran central de 13’’ sont regroupés pour former la « scène numérique », aperçue sur le Q6 e-Tron.
Audi a rehaussé la qualité perçue de son modèle avec des placages en bois, des tissus « d'ameublement » et des plastiques de bonne qualité. L’ensemble provient en partie de matériaux recyclés.
Audi a rehaussé la qualité perçue de son modèle avec des placages en bois, des tissus « d'ameublement » et des plastiques de bonne qualité. L’ensemble provient en partie de matériaux recyclés.

Un système d’exploitation performant qui embarque une multitude de fonctionnalités et de services connectés parmi lesquelles figurent en natif YouTube, Spotify ou encore un assistant enrichi par l'IA. Comme sur le dernier Tiguan, la commande de boîte de vitesses a été déplacée au volant. Cela a permis de libérer un peu plus d’espace pour améliorer le rangement au pied de la console centrale. 

Petites curiosités : l’instrumentation numérique de 11’’ présente un affichage horizontal très fin qui surprend. En effet ce dernier ne remplit pas toutes la surface de l’écran. On note aussi une architecture inédite des commandes de clignotants et de vitesse d’essuie-glaces sous la forme d’une molette. 

Audi a rehaussé la qualité perçue de son modèle avec des placages en bois, des tissus « d'ameublement » et des plastiques de bonne qualité. L’ensemble provient en partir de matériaux recyclés.

Le SUV coupé est toujours un bon élève en matière d’espace à bord. Malgré sa ligne de toit fuyante, il peut accueillir sans difficulté deux adultes de bonne taille.
Le SUV coupé est toujours un bon élève en matière d’espace à bord. Malgré sa ligne de toit fuyante, il peut accueillir sans difficulté deux adultes de bonne taille.
Le volume du coffre de 488 litres est en recul par rapport à la précédente génération en raison de l’arrivée d’une petite batterie dédié à l’hybridation. Sa banquette arrière coulissante permet d’obtenir 575 litres lorsqu’elle est avancée.
Le volume du coffre de 488 litres est en recul par rapport à la précédente génération en raison de l’arrivée d’une petite batterie dédié à l’hybridation. Sa banquette arrière coulissante permet d’obtenir 575 litres lorsqu’elle est avancée.

Le SUV coupé est toujours un bon élève en matière d’espace à bord. Malgré sa ligne de toit fuyante, il peut accueillir sans difficulté deux adultes de bonne taille dans de bonnes conditions aux places arrière avec à disposition deux ports USB-C et des dossiers inclinables. La place centrale est pénalisée par une assise étroite et le tunnel de transmission.

Le volume du coffre de 488 litres est en recul par rapport à la précédente génération en raison de l’arrivée d’une petite batterie dédié à l’hybridation. Toutefois le Q3 conserve sa banquette arrière coulissante qui permet d’obtenir 575 litres lorsqu’elle est avancée. Une fois repliée, le volume grimpe jusqu'à 1386 litres.

Pour la plateforme et les motorisations Audi a profité de la synergie du groupe Volkswagen en empruntant la plateforme MQB EVO commune au Volkswagen Tiguan et au Cupra Terramar fabriqué au même endroit, en Hongrie, dans l’usine de Györ.

3 motorisations dont un diesel au lancement

Au lancement le Q3 proposera 3 motorisations. Sans surprise, l’Allemand reprend les mêmes blocs que le Volkswagen Tiguan avec en entrée de gamme le 4 cylindres 1.5 micro-hybrides 48 V en 150 ch. Associé à une boîte de vitesses automatique à 7 rapports, ce TFSi 150 bénéficie de la désactivation des cylindres qui permet d’économiser du carburant lorsque la demande en puissance est faible. L’offre est suivie par le 2.0 TDi de 150 ch en deux roues motrices et complétée par une motorisation hybride rechargeable de 272 ch (400 Nm de couple). Cette dernière est alimentée par une « grosse » batterie de 25,7 kWh (brute) Cela fait grimper l'autonomie en tout électrique à 120 km (WLTP) et permet au Q3 de recevoir des charges rapides en courant continu (DC) jusqu'à 50 kW. L’inconnue concerne la transmission intégrale et la reconduction ou non, du RSQ3 équipé d’un 5 cylindres de 400 ch.

Au lancement le Q3 proposera 3 motorisations avec en entrée de gamme le 4 cylindres essence 1.5 micro-hybrides 48 V de 150 ch. L’offre est suivie par le 2.0 TDi de 150 ch en deux roues motrices et complétée par une motorisation hybride rechargeable de 272 ch.
Au lancement le Q3 proposera 3 motorisations avec en entrée de gamme le 4 cylindres essence 1.5 micro-hybrides 48 V de 150 ch. L’offre est suivie par le 2.0 TDi de 150 ch en deux roues motrices et complétée par une motorisation hybride rechargeable de 272 ch.

En attendant, Audi annonce quelques évolutions concernant le châssis avec l’arrivée d’une nouvelle suspension pilotée (optionnelle). Cette dernière réagit en continu aux caractéristiques de la route et à la situation de conduite prenant en compte la direction, le freinage et l'accélération. La suspension assurée par des amortisseurs à double valve (comme chez BMW) permettant est calculée et ajustée roue par roue permettant de mieux constater l'écart entre les modes confort et sport.

Le Q3 hybride rechargeable reçoit une « grosse » batterie de 25,7 kWh (brute) Cela fait grimper l'autonomie en tout électrique à 120 km (WLTP) et permet au Q3 de recevoir des charges rapides en courant continu (DC) jusqu'à 50 kW.
Le Q3 hybride rechargeable reçoit une « grosse » batterie de 25,7 kWh (brute) Cela fait grimper l'autonomie en tout électrique à 120 km (WLTP) et permet au Q3 de recevoir des charges rapides en courant continu (DC) jusqu'à 50 kW.

En parallèle, Audi a ajouté de nouvelles assistances à la comme la conduite autonome de niveau 2 avec prise en compte des données en ligne (trafic, etc.) et un système d'urgence capable de prendre le contrôle du véhicule si le conducteur ne réagit plus. Dans ce cas, le Q3 se réduit la vitesse et se stationne seul vers l'accotement le plus proche.

À partir de 46 350 € en France

Le nouveau Q3 Sportback sera lancé en France à la rentrée 2025, avec toujours un écart de 2 500 € supplémentaires par rapport au Q3 normal. Les prix sont en légère augmentation mais au regard de l’équipement modernisé, de l’électrification apportée et de la boîte automatique d’office on peut les considérer comme stables. Le ticket d’entrée est fixé à 46 350 € en France, en finition "Design", équipée du 35 TFSi. Le diesel débute à 48 450 € et l'hybride rechargeable à 57 500 €. 

Photos (29)

Voir tout
14  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/