Comment ne pas trouver mignon le nouveau Fiat Tris, cet utilitaire électrique à trois roues ? - En direct du salon de Bruxelles 2026

Au salon de Bruxelles, Fiat n’avait prévu que de nouveaux utilitaires à exposer : le Qubo L, version italienne du Citroën Berlingo ou du Peugeot Rifter en version longue, mais aussi le Tris.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce nouveau petit utilitaire électrique détonne franchement dans l’univers des modèles légers du marché. Il possède seulement trois roues, exactement comme les célèbres triporteurs qui font le charme des petits villages d’Italie où les modèles de chez Vespa ou Piaggio pullulent encore. Cette évocation n’est évidemment pas fortuite.

Des dessous mécaniques de Citroën Ami

Ce Fiat Tris possède un habitacle monoplace, avec un guidon et non pas un volant. Même si sa cellule est différente de celle du petit quadricycle léger français, il reprend la motorisation de la Citroën Ami qu’on trouve aussi dans la Fiat Topolino, sa cousine italienne.

Le Tris embarque ainsi un petit électromoteur de 12 chevaux développant 45 Nm et permettant d’atteindre 45 km/h en vitesse maximale, alimenté en énergie par un pack de batteries de 6,9 kWh de capacité. Fiat annonce une autonomie maximale de 90 kilomètres pour ce drôle d’engin mais attention, on parle d’un chiffre mesuré avec le cycle d’homologation WMTC (World Motorcycle Test Cycle) différent de celui des quadricycles (se basant sur la composante urbaine du WLTP). On peut ainsi supposer que l’autonomie réelle de ce Tris pourrait être inférieure aux 75 kilomètres de la Citroën Ami et de la Fiat Topolino.

Côté charge utile, le Tris peut embarquer 540 kg. Il laissera le choix entre trois configurations avec un simple châssis-cabine, une version fourgonnette et la variante à benne visible au salon de Bruxelles 2026. Cette dernière permet d’embarquer une palette et offre 2,25 m2 de surface.

Environ 8 000€

Fiat évoque un prix de vente situé aux environs des 8000€, un chiffre proche de celui de la Citroën Ami donc. Mais alors que sa commercialisation doit débuter cette année sur certains marchés, sa venue en France n’est pas encore programmée pour le moment.

L’instant Caradisiac

C’est sans doute le véhicule le plus étonnant de tout le salon de Bruxelles 2026.