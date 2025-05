Le nouveau triporteur de Fiat ne vous rappelle pas quelque chose ?

Tout le monde, ou presque, a en tête le fameux Vespa ou Piaggio. Un Piaggio imaginé en 1948 et qui sera produit jusqu’à peu, en décembre 2024. Il renaît en quelque sorte de ses cendres puisque Fiat dévoile le Tris, en référence au trifecta, nom latin signifiant " tiercé gagnant ".

Ce Tris est un petit véhicule électrique dédié à la livraison du dernier kilomètre. Sa configuration modulaire lui permet d’offrir trois versions : plateau, pick-up et châssis-cabine. D’une longueur de seulement 3,17 m, il peut toutefois embarquer une palette grâce à sa surface disponible de 2,25 m2. Surtout, son poids autorisé en charge (PTAC) atteint 1 025 kg et la capacité utile 540 kg.

De par son rayon d’action et sa vocation urbaine, Fiat a choisi la simplicité pour la partie technique, ce qui a pour intérêt de réduire les coûts. Ainsi, le moteur de 48 V développe 9 kW (soit un peu plus de 12 ch), un couple de 45 Nm pour une vitesse maximale de 45 km/h.

La capacité de la batterie au lithium est évaluée à 6,9 kWh pour une autonomie de 90 km, selon le cycle WMTC (World Motorcycle Test Cycle) destiné au quadricycle léger. Il peut être chargé de 0 à 80 % en 3h30 sur une prise standard (4h40 pour une charge complète).

Malgré sa simplicité, le chauffeur livreur a droit à un combiné d’instrumentation numérique de 5,7 pouces, d’une prise USB-C, d’une prise 12V et d’un éclairage à LED.

Un jour sur nos routes ?

Olivier François, le patron de Fiat, est loin d'exclure une arrivée en Europe : « Avec ses débuts au Moyen-Orient et en Afrique, Tris va transformer la livraison du dernier kilomètre et ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives d’inclusion sociales et économiques. Nous sommes convaincus que son potentiel va bien au-delà : l’Europe pourrait être la prochaine, car ce type de solution intelligente et durable parle un langage universel. »