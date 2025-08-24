Ceci serait le nouvel Alfa Romeo Tonale restylé

L’Alfa Romeo Tonale a été lancé sur le marché automobile en 2022 après une gestation compliquée, lui qui a dû parfaire sa mise au point plus longtemps que prévu à la demande de l’ancien directeur d’Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato qui ne jugeait pas le résultat satisfaisant lors de son arrivée à la tête du constructeur italien.

Récemment critiqué par les gendarmes italiens qui l’utilisent pour leurs missions, ce Tonale concurrence les Mercedes GLA, BMW X1 et autres Audi Q3 sur le segment des SUV premium compacts. Il doit passer à une version restylée dans le courant de l’année prochaine et d’après les Italiens du forum Autopareri.com, cette mouture améliorée est le véhicule visible dans l’image accompagnant cet article.

Une face avant inspirée du Junior

Les images dévoilées par le forum italien, possiblement tirées de documents montrant l’affichage du véhicule au tableau de bord, montrent un Tonale à la face avant assez lourdement remaniée. On note l’apparition de nouvelles ouïes autour du « Scudetto » traditionnel d’Ala Romeo. Le bouclier est entièrement redessiné mais les optiques évoluent moins.

Reste à savoir si ce Tonale s’améliorera aussi sur le plan mécanique. La variante actuelle, reposant sur la plateforme du Jeep Compass d’ancienne génération, laisse le choix entre des moteurs essence à hybridation légère, un diesel et une déclinaison hybride rechargeable.

Rendez-vous en 2026 ?

Ce Tonale restylé doit arriver sur le marché au plus tard en 2026. Il sera peut-être accompagné d’un autre nouveau SUV compact et doit aussi être suivi par le tout nouveau Stelvio de seconde génération (puis de la Giulia de troisième génération).