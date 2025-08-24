Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alfa Romeo Tonale

Ceci serait le nouvel Alfa Romeo Tonale restylé

Dans Futurs modèles / Design

Cédric Pinatel

0  

Le SUV compact d’Alfa Romeo rival des Mercedes GLA, Audi Q3 et autres BMW X1 se prépare à recevoir son restylage. Et c’est vraisemblablement le modèle que vous pouvez observer dans ces images.

Ceci serait le nouvel Alfa Romeo Tonale restylé
La face avant de l'Alfa Romeo Tonale restylée, telle que dévoilée par le forum Autopareri.com.

L’Alfa Romeo Tonale a été lancé sur le marché automobile en 2022 après une gestation compliquée, lui qui a dû parfaire sa mise au point plus longtemps que prévu à la demande de l’ancien directeur d’Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato qui ne jugeait pas le résultat satisfaisant lors de son arrivée à la tête du constructeur italien.

Récemment critiqué par les gendarmes italiens qui l’utilisent pour leurs missions, ce Tonale concurrence les Mercedes GLA, BMW X1 et autres Audi Q3 sur le segment des SUV premium compacts. Il doit passer à une version restylée dans le courant de l’année prochaine et d’après les Italiens du forum Autopareri.com, cette mouture améliorée est le véhicule visible dans l’image accompagnant cet article.

Une face avant inspirée du Junior

Les images dévoilées par le forum italien, possiblement tirées de documents montrant l’affichage du véhicule au tableau de bord, montrent un Tonale à la face avant assez lourdement remaniée. On note l’apparition de nouvelles ouïes autour du « Scudetto » traditionnel d’Ala Romeo. Le bouclier est entièrement redessiné mais les optiques évoluent moins.

Reste à savoir si ce Tonale s’améliorera aussi sur le plan mécanique. La variante actuelle, reposant sur la plateforme du Jeep Compass d’ancienne génération, laisse le choix entre des moteurs essence à hybridation légère, un diesel et une déclinaison hybride rechargeable.

Rendez-vous en 2026 ?

Ce Tonale restylé doit arriver sur le marché au plus tard en 2026. Il sera peut-être  accompagné d’un autre nouveau SUV compact et doit aussi être suivi par le tout nouveau Stelvio de seconde génération (puis de la Giulia de troisième génération).

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale

SPONSORISE

Actualité Alfa Romeo

Voir toute l'actu Alfa Romeo

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/