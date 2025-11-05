Il vaut mieux vendre des Toyota que des Alfa Romeo ou des Alpine

La Cote d’Amour des Constructeurs donne souvent un bon indice sur la santé d’une marque automobile sur le marché : ce classement publié chaque année à l’initiative de Mobilians et Auto Infos, établi sur la base d’une étude menée par Leads Machine auprès de 298 responsables de concessions, permet de connaître l’état des relations entre un constructeur automobile et son réseau de vente.

Comme on peut imaginer que les concessionnaires et autres distributeurs sont satisfaits lorsqu’ils parviennent à vendre correctement leurs autos et qu’ils dégagent une bonne rentabilité, cette étude donne une bonne indication sur les marques qui marchent et celles qui connaissent des difficultés. L’année dernière, c’est BMW qui s’était distingué dans ce classement devant Mini et Renault.

Toyota leader en 2025, Stellantis à la traîne

Pour l’édition 2025, c’est Toyota qui vire en tête avec une note moyenne de 7,62 sur 10, devant BMW (7,22), Dacia (6,64), Mini (6,63), Mercedes (6,58), Suzuki (6,56) et Renault (6,42) qui perd quatre places. Notons l’apparition de BYD (12ème avec 5,35/10) et de MG (seulement 24ème avec 4,35/10).

Du côté du fond du classement, c’est la marque Alfa Romeo qui est la moins bien notée (2,56/10) juste derrière Alpine (3,10), Opel (3,93), DS Automobiles (4,14), Jeep (4,24) et Fiat (4,3). Il reste donc du travail à la direction de Stellantis pour réchauffer les relations entre la maison mère et son réseau de vente.

Les concessionnaires sont moins heureux

La note moyenne toutes marques confondues est de 5,14/10 alors qu’elle était de 5,41 en 2024. Cette note illustre ainsi le contexte difficile du marché automobile neuf en France, que reflète largement le niveau des ventes depuis le début de l’année. Et les notes de BYD et de MG montrent aussi que ces nouveaux acteurs n’ont pas la vie si facile sur notre marché.