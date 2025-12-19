Une publicité Toyota amusante mais jugée trop dangereuse pour ceux qui la regardent

C’est une publicité qui n’aurait absolument pas dénoté dans les années 80 chez nous lorsqu’on montrait des Citroën Visa catapultées d’un porte-avions ou des Peugeot 205 GTI slalomant entre les bombes lâchées par des avions militaires.

Visible au bas de cet article, le clip diffusé par Toyota en Australie fait la publicité de la petite GR Yaris, cette version ultra-sportive de la citadine japonaise (toujours commercialisée chez nous avec un moteur de 280 chevaux et surtout un malus écologique français de 70 000€).

Une séquence surréaliste prise au premier degré

Elle montre un pilote casqué au volant d’une GR Yaris qui fonce vers une rampe de lancement en terre, l’obligeant à effectuer un saut très cinématographique pour récupérer une commande à un fast-food dont le guichet est situé précisément après la bosse.

La séquence est totalement fantaisiste et on voit mal comment quelqu’un pourrait imaginer qu’elle puisse donner de mauvaises idées à un téléspectateur qui la regarderait.

Censurée en Australie

Mais si, les autorités responsables de la surveillance des contenus diffusés à la télévision en Australie ont décidé de la censurer. Elles considèrent pour cela que les manœuvres de conduite montrées à l’image violeraient le code de la route si elles étaient reproduites par quelqu’un dans la vraie vie.

Pour se défendre, Toyota précise que ce clip avait pour but d’illustrer de manière fantaisiste la conduite en rallye sans aucune notion de réalisme. C’est d’ailleurs la seconde fois en Australie qu’une publicité pour la Toyota GR Yaris est censurée pour ces raisons. On vous laisse quand même regarder la publicité en question, qui est à la fois drôle et très peu réaliste. A vous de voir si elle vous donne une irrépressible envie d’organiser un saut à la « Sheriff fais-moi peur » au volant de votre voiture dans la vraie vie.