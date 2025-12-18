Ils reproduisent une scène de Taxi 2 avec des miniatures
Marqué par la scène des voitures de police empilées à côté du pont de Bir-Hakeim dans Taxi 2 ? Et bien sachez qu’un groupe de passionnés a reproduit cette scène avec des miniatures. Un rendu spectaculaire qui prouve un sacré savoir-faire.
Réaliser une course-poursuite dans un film d’action demande de nombreux préparatifs, et un bon coup de volant du côté des personnes aux commandes des véhicules filmés. Lorsque le résultat fascine, des fans trouvent des solutions pour rendre hommage au travail du réalisateur. Voici par exemple une reproduction d’une scène du long-métrage Taxi 2 filmée avec des voitures miniatures.
Dans le genre, la séquence des véhicules de police empilés sur le pont de Bir-Hakeim a beaucoup marqué les esprits. Une succession humoristique et impressionnante de crashs que des amis rejouent avec brio sur la chaîne Youtube Move Miniatures Effect. La vidéo qui suit permet de découvrir la planification des scènes, le tournage et le résultat final comparativement aux images originales.
Des ralentis pour compenser la taille
Sans surprise, les dimensions réduites des miniatures jouent sur les mouvements des véhicules. Pour contrer cela, l’équipe opte pour des ralentis bien réglés permettant de faire croire qu’il s’agit de voitures réelles. L’astuce fonctionne de manière étonnante. Pour voir tout ça, cliquez sur lecture.
