Il existe vraiment un pays dans le monde où son dictateur interdit les voitures noires par superstition

Gurbanguly Berdimuhamedow dirige le Turkménistan de façon autoritaire depuis la fin de l’année 2006. Et dans ce pays comptant sept millions d’habitants, situé entre l’Iran, l’Afghanistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan au bord de la Mer Caspienne, il faut respecter les goûts du dirigeant.

En 2014, par exemple, il avait décidé d’interdire les climatiseurs installés sur les murs des immeubles. Pourquoi ? Parce qu’il trouvait que cela dégradait l’esthétisme de leurs façades. Ce qui n’est pas faux dans l’absolu, mais tout de même un peu problématique lorsque le thermomètre dépasse régulièrement les 40 degrés l’été. En 2020, d’ailleurs, il a fait ériger une grosse statue de lui haute de si mètres à Ashgabat.

Les voitures noires, c’est fini depuis longtemps

Et dans cette ville d’Ashgabat, justement, les automobilistes ont dû s’adapter depuis le 1er janvier 2018 à une nouvelle loi. Si vous y habitez, vous n’aviez déjà plus la possibilité d’y acheter une voiture neuve de couleur noire depuis 2015. Et depuis cette date, donc, il est tout simplement devenu interdit d’y rouler avec un véhicule de cette couleur.

Pourquoi ? Parce que Gurbanguly Berdimuhamedow pense que le blanc porte chance et qu’au contraire, la couleur du corbeau n’est jamais un bon présage. Il a donc invité les automobilistes de la ville concernés par cette interdiction à faire repeindre leur véhicule dans une teinte plus adéquate. Certes, on peut aussi voir un effet bénéfique dans cette mesure sachant qu’une voiture noire chauffe davantage son intérieur qu’un véhicule de couleur claire en période de canicule, mais ce n’est vraisemblablement pas l’élément important ici. D’ailleurs, si vous êtes une femme vous n’avez pas le droit de conduire comme le rapportaient les journalistes du Monde. Pas de problème si vous aviez une voiture noire, dans ce cas.

Un contexte économique pas spécialement attrayant

Pour information, le salaire mensuel moyen au Turkménistan se situe aux environs des 500€ et le pays fait face à une inflation problématique. Imposer à ses habitants dans ce contexte de repeindre leur voiture n’est sans doute pas une mesure particulièrement démocratique...