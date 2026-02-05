A Marseille, la circulation totalement bloquée par une voiture abandonnée suspecte, contenant des bouteilles de gaz

Si vous rouliez vers Marseille ou que vous quittiez la cité phocéenne par l’autoroute hier mercredi 4 février en milieu de journée, votre trajet a probablement dû tourner au cauchemar.

La faute à la fermeture pure et simple de l’autoroute A50 dans les deux sens de circulation, comme le rapportent les journalistes de La Provence : hier matin, une Fiat Panda blanche de seconde génération a été découverte à côté des voies rapides dans le secteur de La Penne-sur-Huveaune. Abandonnée, la voiture possédait un chargement pour le moins étrange. A bord, « dix bonbonnes de gaz de 13 kilos » étaient présentes, comme ça a été précisé un peu plus tard par les journalistes d’Actu.fr.

Un dispositif exceptionnel

Outre la fermeture de l’autoroute dans les deux sens de circulation pendant plusieurs heures, une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place et cette découverte a nécessité l’intervention d’une équipe de démineurs. Il a également fallu évacuer un hôtel proche du lieu et même le trafic des trains entre Nice et Marseille a été perturbé.

L’autoroute a rouvert dans l’un des deux sens de circulation vers midi puis l’autre sens a été libéré un peu plus tard. Cette fermeture a bien évidemment généré des bouchons monstrueux sur les axes environnants.

Pas d’explication pour l’instant

Le travail des démineurs s’est bien passé et le danger a été rapidement écarté. Mais on ne connaît toujours pas l’explication au sujet de cette découverte étrange, qui a nécessité l’évacuation de 300 personnes au total dans la zone en plus de la fermeture de l’autoroute.