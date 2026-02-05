Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Citroen C4 (3e Generation)

Citroën C4 : la prochaine génération incarnera-t-elle le retour de l’excentricité pour la marque aux chevrons ?

Julien Bertaux

La marque aux chevrons est connue pour son originalité, voire son excentricité, même si la gamme actuelle est plutôt sage. Mais cela pourrait changer avec la prochaine génération de C4.

Citroën C4 : la prochaine génération incarnera-t-elle le retour de l’excentricité pour la marque aux chevrons ?
La prochaine génération de C4 devrait apparaître d'ici deux ans, et Citroën promet un design fort.

« Nous ne sommes pas une marque générique comme Volkswagen ou Toyota. Nous pouvons prendre des risques. Je n’ai pas peur que certains n’apprécient pas notre design… Mais je ne veux surtout pas que l’on pense que notre design est banal ». Voici ce qu’a déclaré le patron de Citroën, Xavier Chardon, auprès de nos confrères d’Autocar.

La marque va-t-elle renouer avec des dessins audacieux, comme elle a en eu le secret avec la DS ou encore l’Ami 6 ? Nous sommes tentés de le croire d’autant que le chef du design, Pierre Leclercq, va dans le même sens : « Je pense que Citroën a toujours eu une fibre expérimentale et devrait être la marque expérimentale du groupe Stellantis ».

C’est pourquoi la prochaine C4 sera « expérimentale » et se distinguera de la gamme actuelle. Elle ne devrait donc pas reprendre les formes cubiques actuelles de la C3 et du dernier C5 Aircross. En revanche, il s’agira d’une berline traditionnelle avec un hayon, comme le modèle actuel. Se passera-t-elle de certains attributs propres aux SUV comme une garde au sol élevée et des passages de roues marquées ? Il est encore trop pour le savoir.

Plus essentielle que technologique

Ce qui est plus sûr, c’est qu’elle devrait être bâtie sur la plateforme de la C3 et du C3 Aircross afin de réduire les coûts. Ce choix pourrait également avoir ses limites en termes d’équipements technologiques ou de prestations. À ce sujet, le patron des Chevrons déclarait il y a peu, être « centré sur une partie des besoins des clients qui recherchent du bien-être sans forcément toujours plus de technologie. » Originale et essentielle, telle sera la prochaine Citroën ? Voilà qui rappelle une certaine C4 Cactus apparue il y a un peu plus de dix ans…

Citroen C4 (3e Generation)

