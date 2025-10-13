Pour le patron de Citroën, « notre site industriel est saturé »

À la tête de Citroën depuis juin dernier, l’ancien patron de Volkswagen France est pourtant un habitué de la marque aux chevrons puisqu’il y a occupé plusieurs postes pendant près de 20 ans.

Après le lancement raté de la Citroën C3, les problèmes de fiabilité de certains moteurs (BlueHDi et PureTech) et le scandale des airbags Takata, M. Chardon se veut malgré tout confiant, grâce notamment à une gamme Citroën récente et un outil industriel qui fonctionne à plein régime.

Xavier Chardon s’est plié à l’exercice en marge de cette visite du site de Rennes-La Janais, notamment sur le positionnement de sa marque. Sans se situer face à la concurrence, il indique qu’une Citroën « en donne plus pour un prix attractif, avec davantage de volume intérieur que les concurrents généralistes ». Il tient à préciser que pour « continuer à être rentable, vous ne verrez jamais une Citroën être dans les meilleurs dans l’exercice de l’accélération de 0 à 100 km/h ou qui peut se garer via un smartphone. Nous sommes centrés sur une partie des besoins des clients qui recherchent du bien-être sans pour forcément toujours plus de technologie. »

Inévitablement, la comparaison avec Fiat est évidente. Mais le patron de Citroën préfère parler de complémentarité : « Ils sont champions des petits véhicules, nous sommes davantage centrés sur le segment B et C et nous sommes assez complémentaires par rapport aux zones géographiques. Fiat est beaucoup plus fort à l’international que Citroën, notamment en Amérique du Sud ». En effet, quand Fiat y est leader, Citroën doit se contenter de 2 % de parts de marché.

Malgré un marché pour le moins compliqué : « Citroën perd des parts de marché en Europe, mais ce qui est important, c’est que nous en gagnions auprès des particuliers, c’est le segment le plus rentable. »

Contraint par la production

« Aujourd’hui, la marque est limitée à des contrats de production, si notre usine de Trnava pouvait produire davantage de C3 et C3 Aircross, nous pourrions gagner largement plus de parts de marché. » En effet, l’usine fabrique en plus des C3 et C3 Aircross l'Opel Frontera, avec quatre équipes, « nous sommes au maximum, notre outil industriel est saturé. » Une situation qui paraît paradoxale lorsque le site de production de Poissy, qui assemble les DS 3 et Opel Mokka, est actuellement à l’arrêt pendant une durée de trois semaines à cause des mauvaises ventes.

Pour mieux répondre à la demande et notamment au leasing social, Citroën va « démarrer dans quelques semaines la production de la C3, d’abord en électrique, en Serbie ». Une C3 dont le début de carrière fut entaché par divers bugs électroniques : « On ne va pas se mentir, il est vrai que la voiture n’était pas forcément au niveau de référence qualité qu’on est en droit d’attendre, nous aurions pu décaler un peu son lancement ».

Pour son dernier C5 Aircross, Citroën a décidé de décaler légèrement la production afin « d’être sûr à 100 % de sa qualité ». À l’inverse de la C3 qui inaugurait la plateforme Smart Car, le SUV débarque après les Peugeot 3008, 5008 et Opel Grandland avec qui il partage la plateforme STLA Medium.

Afin de rassurer les clients, Stellantis a lancé son programme de garantie étendue jusqu’à 8 ans ou 160 000 km. Un service additionnel activé à l’issue de la garantie légale lors des entretiens effectués dans le réseau de la marque. Pour M. Chardon, cela représente « un marqueur très fort de la qualité », même si d'autres constructeurs proposent le même type de service.

Pour son nouveau C5 Aircross, la marque souhaite évidemment faire mieux que l’ancien dont la production a atteint plus de 560 000 unités. Sans donner d’objectifs, la marque espère écouler 30 % d’électrique et 10 % d’hybride rechargeable. Elle compte également sur la Turquie qui « représente le deuxième marché du C5 Aircross ». La marque y obtient 5 % de parts de marché.

Fondamental pour l’Europe

Cet entretien s’est achevé en abordant le sujet des kei-car, ces mini-voitures japonaises simples et pas chères que certains constructeurs voudraient voir apparaître sur le Vieux Continent, comme Jean-Philippe Imparato, le patron de Stellantis Europe.

Pour Xavier Chardon, la question d’une E-car « est fondamentale pour l’Europe ». Sans forcément relancer la mythique 2CV, « si nous avons un cadre législatif, légal et normatif qui permet d’y aller, bien évidemment que Citroën est pleinement légitime. »

Il y a quinze ans, Citroën vendait des C1 à moins de 7 000 € avec les primes à la casse. Ces clients, aujourd’hui, « achètent de l’occasion ou gardent leur voiture, donc nous avons un parc qui vieillit […] à la fin les clients conservent des voitures moins sûres et qui polluent plus ». Pour ces kei car électriques, « il faut passer du dialogue à une mise en place qui nous permet d’être dans l’action ».

Actuellement, Citroën profite d’une gamme jeune (C3, C3 Aircross, C4 restylée, C5 Aircross) et se concentre là-dessus. Pour autant, la marque sera plus bavarde quant à son avenir et éclaircira son positionnement dans la galaxie Stellantis dès le début de l’année prochaine.