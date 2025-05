Les chevrons changent de patron

Paie-t-il aujourd’hui sa proximité avec Carlos Tavares en disgrâce, et sur le départ, depuis le mois de décembre dernier ? Toujours est-il que Thierry Koskas, à la tête de Citroën depuis deux ans cède son fauteuil de patron des chevrons qu’il occupait depuis 2023.

Débauché de chez Renault par le croskiller portugais en 2022, Thierry Koskas est l’homme qui a géré le changement de cap de la marque, passant de généraliste pure, à « essentielle » ou « bas coût », selon le qualificatif que l’on accole désormais au constructeur et à son nouveau concurrent : Dacia.

Le poids de l'affaire Takata

Mais c’est aussi Thierry Koskas qui a porté le lourd fardeau de la gestion de l’affaire Takata, dans laquelle Citroën était aux premières loges, étonnamment plus exposée que d’autres marques tout aussi concernées. C’est lui qui a mis en place les « stop drive » et l’énorme rappel des modèles concernés. Il quitte aujourd’hui l’entreprise, et son autre fonction de responsable des ventes la direction des ventes et du marketing du groupe.

Ce départ ultrarapide étonne bien entendu en interne, comme celui de son successeur, Xavier Chardon avait étonné ses collaborateurs du groupe Volkswagen, dont il dirigeait la filiale française. Pourtant, le nouvel homme fort des Chevrons connaît déjà parfaitement sa nouvelle maison, puisqu’il y a effectué une grande partie de sa carrière, entre 1994 et 2011.

Mission accomplie chez VW, mission impossible chez Citroën ?

C’est donc un retour au bercail pour celui qui a réussi à établir un record de parts de marché pour son groupe dans l’hexagone en 2024, dans une période ultra-compliquée. La période n’est toujours pas au beau fixe cette année, et elle se double, pour le nouvel arrivant, d’un changement de cap qui n’est toujours pas achevé, d’un lancement de C3 à consolider, et de la mise sur orbite du C5 Aircross a mettre en place.