Scandale des airbags Takata: plainte déposée contre BMW, Mercedes, Toyota et Volkswagen

L'UFC-Que Choisir dépose une nouvelle plainte contre BMW, Volkswagen. (VW, Audi, Seat et Skoda), Mercedes-Benz et Toyota (Toyota, Lexus, Subaru) qui selon elle ont trop tardé à agir face au problème des airbags qui peuvent exploser et blesser le conducteur. "À nouveau, les agissements dénoncés sont lourds : pratiques commerciales trompeuses, tromperie aggravée et mise en danger délibérée de la vie d’autrui", tance l’association de consommateurs, qui évoque "des rappels imprécis, tardifs et insuffisants, sous la seule pression médiatique du scandale." La semaine dernière, Caradisiac se faisait d'ailleurs encore l’écho d’un déclenchement d’airbag mortel sur une Toyota circulant en Guadeloupe : "l'autopsie a confirmé que la mort est directement liée à l’explosion de l’airbag", a ainsi déclaré la procureure de la République de Pointe-à-Pitre.

Selon le pointage officialisé début avril par le ministère des transports, ce sont en effet 2,3 millions de voitures qui doivent encore voir leurs airbags remplacés dans le cadre du scandale Takata. En tout, 150 modèles fabriqués par 30 constructeurs différents, dont vous pouvez découvrir la liste au bas de cet article, sont concernés. De ce fait, cette accélération dans l’affaire n’est pas une surprise.

Si Citroën avait concentré les critiques jusqu’ici, c’est justement parce qu’il avait pleinement assumé sa responsabilité pendant que les autres constructeurs se montraient bien plus discrets. Fin avril, Caradisiac avat justement interrogé Thierry Koskas, patron de la marque - et dont le remplacement a été annoncé aujourd'hui-même - sur ce thème: "Les conditions dans lesquels on fait le stop-drive font que cela se passe de manière très apaisée. On a les airbags en stock, les concessionnaires sont capables de fournir des voitures de courtoisie si besoin. (...) Maintenant, est-ce que ça m’énerve qu’on ait surtout parlé de Citroën alors que de nombreuses marques sont concernées ? Je dirais que je me fiche un peu des autres, ce que je veux surtout est qu’on arrête le bashing sur Citroën. On a eu une seule préoccupation qui était le bien-être de nos clients. Quand je vois le professionnalisme avec lequel cela se fait, et dont personne ne parle, je suis satisfait. Le réseau répare entre 4 et 5000 voitures par jour, donc ça se passe à une vitesse absolument dingue et en douceur. La marque a été endommagée par cette campagne. On a fait ce qu’il fallait par devoir de transparence, et ma seule préoccupation est que ce soit derrière nous. Ce sera le cas d’ici l’été puisque le stop drive sera fini dans le nord de la France."

Au-delà du cas de Citroën, l’UFC-Que Choisir enfonce le clou en précisant que "bien que la dangerosité des airbags Takata soit connue depuis plus de 10 ans et malgré la gravité et le caractère avéré du risque (explosion incontrôlée avec projection de fragments métalliques pouvant provoquer des blessures mortelles, même lors de chocs mineurs), ces constructeurs ont, eux aussi, attendu d’être "au pied du mur" pour prendre des mesures sous la pression médiatique et réglementaire." Et d’ajouter qu’à l’exception de Volkswagen, qui commencera à procéder à des rappels en février 2025, "aucune mesure de rappels sous "stop-drive" (avec immobilisation du véhicule) n’a été mise en place sur le territoire français, avant l’injonction du Ministre chargé des Transports et l’arrêté ministériel du 9 avril 2025 (...) Pire, il semblerait que ces constructeurs ont, pour certains, continué à équiper leurs véhicules d’airbags Takata jusqu’en 2017, voire jusqu’en juin 2020 (pour certains modèles de Seat), alors même que des campagnes de rappel étaient déjà en cours chez plusieurs opérateurs."

Et Marie-Amandine Stévenin, Présidente de l'association, d'ajouter que : "des millions d’automobilistes ont été et demeurent exposés à un risque mortel tout aussi insoupçonnable qu’inconsidéré, sans jamais que ces constructeurs ne prennent l’initiative ni n’assument la responsabilité d’informer normalement et loyalement les consommateurs. Cela ne saurait rester impuni." L’association réclame aussi la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire, indispensable à ses yeux pour établir les responsabilités encourues et les carences, tant administratives que législatives ou réglementaires.

Scandale Takata: les marques et modèles concernés





Audi

A3 produits entre 2006 et 2013

A4 produits entre 2005 et 2008

A4 CABRIO produits entre 2007 et 2009

A5 produits entre 2010 et 2011

A5 CABRIO produits entre 2010 et 2011

A6 produits entre 2005 et 2011

Q5 produits entre 2009 et 2012

R8 produits entre 2016 et 2017

TT produits entre 2015 et 2017

BMW

Série 1 (E81/E82/E87/E88) produits entre le 06/04/2004 et le 29/07/2013

Série 1 (F20/F21) produits entre le 07/02/2011et le 08/11/2017

Série 2 (F22/F23) produits entre le 10/07/2013 et le 08/11/2017

Série 2 Active Tourer (F45 et F46) produits entre le 16/06/2014 et le 8/11/2017

M2 (F87) produits entre 24/08/2015 et le 23/06/2017

Série 3 (E46) produits entre le 13/11/1997 et le 17/08/2006

Série 3 (E90/E91/E92/E93) produits entre le 19/10/2004 et le 9/09/2013

Série 3 (F30/F31/F34) produits entre le 17/10/2011 et le 17/01/2018

M3 (F80) produits entre le 05/02/2014 et le 28/06/2017

Série 4 (F32/F33/F36) produits entre le 14/05/2013 et le 08/11/2017

M4 (F82/F83) produits entre le 04/12/2013 et le 27/06/2017

Série 5 (E39) produits entre le 01/09/2000 et le 27/10/2003

Série 5 (F07/F10/F11) produits entre le 08/07/2009 et le 23/02/2017

Série 6 (F12/F13/F06) produits entre le 26/10/2010 et le 13/10/2017

X1 (E84) produits entre le 13/07/2009 et le 29/06/2015

X1 (F48) produits entre le 03/09/2015 et le 20/10/2016

X3 (E83) produits entre le 01/07/2003 et le 23/08/2010

X3 (F25) produits entre le 02/07/2010 et le 22/08/2017

X4 (F26) produits entre le 10/03/2014 et le 08/11/2017

X5 (E53) produits entre le 03/04/2000 et le 30/09/2003

X5 (E70) produits entre le 27/10/2006 et le 26/06/2013

X5 (F15) produits entre le 12/02/2013et le08/11/2017

X5 M (F85) produits entre le 20/11/2014 et le 01/09/2017

X6 (E71/E72) produits entre le 06/08/2007 et le 08/06/2014

X6 (F16) produits entre le 28/03/2014 et le 04/11/2017

X6 M (F86) produits entre le 26/09/2014 et le 28/08/2017

Cadillac

BLS produits entre 2006 et 2008

Escalade produits entre 2007 et 2014



Chevrolet

Aveo T300 produits entre le 26/01/2011 et le 27/06/2016

Orlando produits entre le 26/01/2011 et le 27/06/2016

Cruze produits entre le 2/12/2008 et le 10/01/2017

Trax produits entre le 12/11/2012 et le 31/08/2015

Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe produits entre le 2007 et 2013

Chrysler

300 produits entre le 2004 et 2016

Aspen produits entre le 2007 et 2009

Crossfire produits entre le 2007 et 2008



Citroën

C3 II produits entre le 24/09/2008 et le 21/02/2017

C4 II produits entre le 02/02/2010 et le 20/05/2018

C Zéro produits entre le 10/2010 et le 02/2017



Daihatsu

Charade (NSP90) toutes années



Dodge

CHALLENGER produits entre 2008 et 2014

CHARGER produits entre 2006 et 2015

DAKOTA produits entre 2005 et 2011

DURANGO produits entre 2004 et 2009

MAGNUM produits entre 2005 et 2008

RAM 1500 produits entre 2005 et 2008

RAM 1500/2500 produits entre 2006 et 2009

RAM 1500/2500/3500 produits entre 2003 et 2004

RAM 2500/3500 produits en 2005

RAM 3500 produits entre 2006 et 2009

RAM 3500 CAB produits entre 2007 et 2010

RAM 4500/5500 produits entre 2008 et 2010

SPRINTER produits entre 2007 et 2009



DS

DS 3 I produits entre le 05/12/2008 et le 30/05/2019

DS 4 I produits entre le 05/05/2010 et 2018

DS 5 produits entre le 30/06/2010 et le 09/02/2018

Ferrari

California produits entre 2008 et2014

California T produits entre 2014 et 2018

458 Italia produits entre 2009 et 2015

458 Spider produits entre 2011 et 2015

458 Speciale produits entre 2014 et 2016

458 Speciale A produits entre2015 et 2016

488 GTB produits entre 2015 et 2018

488 Spider produits entre 2015 et 2018

FF produits entre 2011 et 2016

F12 Berlinetta produits entre 2012 et 2017

F12 tdf produits entre 2016 et 2018

GTC4 Lusso produits entre 2016 et 2018

GTC4 Lusso T produits entre 2018

812 Superfast produits en 2018



Ford

Everest produits entre le 02/02/2004 et le 02/09/2014

Ranger produits entre le 02/02/2004 et le 17/10/2011

Mondeo/ S - Max / Galaxy produits entre le 01/06/2006 et le 01/03/2017

Mustang produits entre le 06/04/2004et le 21/06/2014

GT produits entre le 20/02/2004 et le 22/09/2006

P 150 Ranger produits entre le 01/01/2004 et le 31/12/2006

P 150 Ranger (Prod US) produits entre le 01/01/2007 et le 31/12/2011

Fusion (Prod US) produits entre le 01/01/2006 et le 31/12/2012

Milan produits entre le 01/01/2006 et le 31/12/2011

MKZ / Zephyr produits entre le 01/01/2006 et le 31/12/2012

Edge / MKX produits entre le 01/01/2007 et le 31/12/2010



Honda

Accord VI, VII et VIII produits entre 1998 et 2014

Civic VI, VII, VIII et IX produits entre 1996 et 2011

CR-V I, II, III et IV produits entre 1997 et 2012

FR-V produits entre 2005 et 2009

Insight II produits entre 2010 et 2013

Jazz I, II et III produits entre 2002 et 2015

Legend produits entre 1999 et 2008

Stream produits entre 2001 et 2005

Shuttle produits entre 1998 et 1999

Logo produits en 1999



Jaguar

XF produits entre 2007 et 2015



Jeep

Wrangler produits entre 2007 et 2016



Lancia

Thema produits entre 2012 et 2014



Land Rover

Discovery Sport produits entre 201-2016

Range Rover LM produits entre 2006 et 2012



Lexus

IS produits entre 2003 et 2018

SC430 produits entre 2001 et 2009



Mazda

2 produits entre le 20/06/2007 et le 03/11/2014

6 produits entre le 14/02/2002 et le 29/01/2010

B Series / BT 50 produits entre le 01/02/1999 et le 10/10/2014

CX-7 produits entre le 04/04/2006 et le 01/03/2012

CX-9 produits entre le 20/09/2007 et le 03/09/2012

RX-8 produits entre le 28/07/2003 et le 01/07/2010

Xedos 9 produits entre le 20/06/1996 et le 15/11/1999



Mercedes

Classe A II (type 169) produits entre 2004 et 2016

Classe C II et III (types 203 et 204) produits entre 2004 et 2016

Classe E IV (types 207 et 212) produits entre 2004 et 2016

Classe M II (type 164) produits entre 2004 et 2016

Classe R (type 251) produits entre 2004 et 2016

GL I (type 164) produits entre 2004 et 2016

SLK II (type 171) produits entre 2004 et 2016

SLS (type 197) produits entre 2004 et 2016

GLK (type 204) produits entre 2004 et 2016

G (type 461) produits entre 2014 et 2018

Vito / V (type 639) produits entre 2005 et 2018

Sprinter (type 906) produits entre 2005 et 2018



Mitsubishi

Pajero (V80-V90) produits entre 2007 et 2017

L200 (KA0T-KB0T) produits entre 2007 et 2016

iMiev (HA3W-HA4W) produits entre 2010 et 2015

Lancer (CS0A-CS0W-CT9A) toutes années

Lancer SW (CB0W - CD0W) produits entre 1996 et 2000

Lancer (CJ0A) produits entre 1996 et 2000

Colt (CK0A) produits entre 1996 et 2000

Pajero Pinin (H66W) produits entre 1996 et 2000

Space Runner (N60W - N73W) produits entre 1996 et 2000

L400 Space Gear (PA0V-PA0W-PB0V-PC0W-PD0V-PD0W) produits entre 1996 et 2000

Pajero (V20C-V20W-V40W-V55W) produits entre 1996 et 2000



Nissan

Almera (N16) produits entre le 22/05/2001 et le 25/12/2008

Almera Tino (V10) produits entre le 22/08/2001 et le 21/11/2005

Maxima QX (A33) produits entre le 03/07/2000 et le 11/06/2003

Note (E11) produits entre le 30/08/2005 et le 19/07/2013

Pathfinder (R50) produits entre le 19/07/2001 et le 09/07/2004

Patrol V (Y61) produits entre le 19/02/2001 et le 24/12/2008

Pick-Up Navara (D22) produits entre le 24/04/2001 et le 25/12/2003

Terrano (R20) produits entre le 06/01/2003 et le 28/11/2006

Teana (J31) produits entre le 05/04/2004 et le 01/11/2007

Tiida (C11) produits entre le 13/11/2007 et le 01/08/2014

X-Trail I T30 produits entre le 02/07/2001 et le 28/11/2008



Opel

Astra RHT 04 produits entre le 03/01/2005 et le 11/06/2014

Astra 04 H produits entre le 03/01/2005 et le 11/06/2014

Cascada 13/A produits entre le 08/05/2012 et le 22/08/2018

Meriva 07B produits entre le 05/02/2009 et le 24/03/2017

Mokka 12A produits entre le 15/12/2011 et le 06/06/2018

Vectra (regular or station wagon) / C produits entre le 04/07/2003 et le 10/10/2008

Zafira 10/C produits entre le 25/02/2011 et le 26/07/2016

Astra 10 (regular or station wagon) / J produits entre le 24/02/2009 et le 23/08/2018

Astra GTC 10 produits entre le 24/02/2009 et le 23/08/2018

Signum 02/A produits entre le 16/02/2005 et le 19/06/2008

Peugeot

I-ON produits entre 10/2010 et 05/2017

Seat

ALHAMBRA produits entre 2011 et 2017

ALTEA produits entre 2010 et 2015

ALTEA FREETRACK produits entre2013 et 2015

ATECA produits en 2017

EXEO produits entre 2009 et 2013

IBIZA produits entre 2016 et 2017

LEON 37x produits entre 2013 et 2017

LEON PQ produits entre 2010 et 2014

TOLEDO produits entre 2013 et 2017



Skoda

CITIGO (NF) produits entre 2013 et 2018

FABIA II (54) produits entre 2013 et 2015

FABIA III (NJ) produits entre 2015 et 2018

KODIAQ EU (NS) produits entre 2017 et 2018

OCTAVIA III (5e) produits entre 2013 et 2018

RAPID EU (NH) produits entre 2013 et 2018

ROOMSTER (5J) produits entre 2013 et 2015

SUPERB II (3T) produits entre 2014 et 2015

SUPERB III (3V) produits entre 2015 et 2018

YETI (5L) produits entre 2014 et 2017

Subaru

Forester produits entre 2009 et 2022

Legacy produits entre 2004 et 2014

Outback produits entre 2004 et 2014

Impreza/WRX/STI produits entre 2004 et 2014

Tribeca produits entre 2006 et 2014

Baja produits entre 2003 et 2006

Suzuki

Grand Vitara produits entre 1998 et 2000

Tesla

Model S produits entre 2014 et 2016

Toyota

Auris produits entre 2006 et 2012

Avensis produits entre 2002 et 2008

Avensis Verso produits entre 2002 et 2003

Corolla produits entre 2001 et 2010

Hilux produits entre 2005 et 2015

Picnic produits entre 2003 et 2005

RAV4 produits entre 2003 et 2005

Yaris produits entre 2001 et 2017

Volkswagen

BEETLE produits entre 2012 et 2018

CALIFORNIA T5 produits entre 2008 et 2015

CRAFTER produits entre 2006 et 2017

EOS (B6) produits entre2010 et 2011

EOSGP produits entre 2011 et 2015

e-UP produits entre 2014 et 2016

FOX produits entre 2007 et 2011

GOLF (A6) produits entre 2009 et 2013

GOLF CABRIO (A6) produits entre 2012 et 2016

GOLF PLUS (A5) produits entre 2009 et 2014

MULTIVAN T5 produits entre 2008 et 2015

PASSAT produits entre 2011 et 2015

PASSAT CC (B6) produits entre 2009 et 2017

PASSAT berline (B6) produits entre2006 et 2010

PASSAT break (B6) produits entre 2006 et 2010

POLO (A05) produits entre 2010 et 2014

POLO (A04) produits entre 2007 et 2010

SHARAN produits entre 2011 et 2015

TIGUAN produits entre 2015 et 2016

TRANSPORTER T5 produits entre 2008 et 2015

UP produits entre 2012 et 2016