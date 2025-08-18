Une rarissime Lamborghini Sesto Elemento plante les freins devant sa voiture

La Monterey Car Week comprend chaque année son lot de supercar et de voitures hors de prix. Que ce soit sur les stands ou sur les routes, la prudence est de mise avec des véhicules valant des sommes colossales. Voici par exemple une Lamborghini Sesto Elemento presque accidentée sur la voie publique.

Sur les images partagées sur les réseaux sociaux dont la plateforme Reddit, la sportive italienne se trouve sur la voie de gauche réservée aux véhicules souhaitant changer de direction. La personne aux commandes de la Lamborghini prend soudainement la décision de continuer tout droit en ayant la mauvaise réaction de planter les freins. Un comportement qui force la voiture située juste derrière à piler avec une belle frayeur en prime.

Une auto proche d'une voiture de course

Pour mémoire, la Lamborghini Sesto Elemento marquait l'histoire de la firme avec une conception tout en carbone la rendant particulièrement extrême. Cette supercar de 570 chevaux pour 541 Nm de couple limitée à 20 exemplaires seulement s'échangeait lors des dernières ventes entre 2 et 3 millions d'euros.