Nouveautés 2026 : Citadines - Si la Renault Twingo joue la star de nombreuses électriques (Cupra Raval, Volkswagen ID.Polo, Peugeot E-208 GTi…) veulent déjà lui voler la vedette.

Janvier

Renault Clio 6 (Thermique)

La nouvelle génération de Renault Clio arrive en concession. Cette Renault Clio 6 a un style à part, inspiré, en partie, par le concept-car Renault Emblème de 2024. Si son design surprend, on est surpris également par le fait que les 7 cm de plus en longueur (la Clio 6 mesure désormais 4,12 m) ne profitent pas à l’habitabilité, on retrouve sensiblement les mêmes dimensions dans l’habitacle qui possède cependant suffisamment d’espace pour que deux adultes de 1,80 m se sentent à l’aise à l’arrière. Sous le capot on trouve des motorisations récentes, un bloc trois cylindres 1.2 TCE de 115 ch inauguré par le Renault Austral, un bloc bicarburation essence/GPL ECO-G 120 ch GPL arrivera plus tard, tandis que dès à présent on peut opter pour la nouvelle motorisation « full-hybrid » de 160 ch qui vient en remplacement de celle de 145 ch. La Clio 6 est disponible avec le bloc de 115 ch à partir de 19 900 €.

Seat Ibiza (Thermique)

Essayant par tous les moyens de maintenir un niveau de vente acceptable face à une concurrence de plus en plus vive, dont la marque Cupra qui s’émancipe toujours plus de sa maison mère Seat. C’est pour cela que Seat, qui n’a pas lancé de nouveaux modèles depuis très longtemps, fait le dos rond en se contentant de restyler sa gamme. C’est ce qui arrive à la petite Seat Ibiza qui est restylée pour la seconde fois (la première date de 2021) afin de poursuivre sa carrière jusqu’à la fin de 2027, quand la pleine application des normes et réglementations (EURO 7 et GSR 2) devrait la pousser à prendre sa retraite. En attendant cette date fatidique, la petite citadine espagnole qui est née en 2017 s’offre avec ce nouveau lifting un design plus sportif : nouvelle calandre, projecteurs modifiés, bouclier redessiné, diffuseur arrière plus imposant et feux 100 % LED. Dans l’habitacle, la qualité perçue grimpe d’un cran et l’équipement progresse quelque peu. Rien de nouveau sous le soleil espagnol en revanche pour la partie motorisations : trois cylindres 1.0 MPI de 80 ch, 1.0 TSI de 95 et 115 ch et bloc quatre cylindres 1.5 TSI de 150 ch.

Février

Toyota Aygo X (Thermique)

La petite Toyota Aygo X se met à l’hybride avec la motorisation de 116 ch de sa « grande sœur » Toyota Yaris. Cela a contraint les ingénieurs de Toyota à augmenter le porte-à-faux avant de 7 cm pour loger le bloc 1.5 VVTi hybride dans le compartiment moteur. Ils en ont profité pour faire bénéficier cette auto d’un restylage (nouveaux capot, bouclier et projecteurs). Il y a aussi quelques modifications à bord avec un écran multimédia qui passe à 9 pouces en entrée de gamme (10,5 pouces en haut de gamme), l’instrumentation numérique intègre désormais le compteur de vitesse, le frein de parking est électrique, les contours d’aérateurs sont noirs, etc. Toutes ces modifications ont un coût et la Toyota Aygo X s’affiche désormais à 22 200 (20 200 € en promotion sur le site actuellement), soit seulement 2 400 € de moins qu’une Toyota Yaris hybride plus polyvalente, ça fait cher la petite auto.

Mars

Cupra Raval (Électrique)

La citadine délurée de Cupra se prépare à se découvrir totalement. La Cupra Raval inaugure la plateforme MEB + à traction, une base technique destinée aux petites autos du groupe Volkswagen qui profitera également à la Volkswagen ID.Polo. La Cupra Raval est disponible avec deux motorisations, une motorisation de 210 ch qui affiche une autonomie de 450 km, tandis que la version VZ de 226 ch se contentera de 400 km. Cette version VZ est la plus sportive de toutes et dispose d’une suspension adaptative DCC Sport, de roues de 19 pouces et de voies élargies. Viendra ensuite une version de 160 ch qui servira d’entrée de gamme et qui devrait permettre à la Cupra Raval (produite en Espagne et bénéficiant des aides CEE) d’afficher un tarif de 26 000 € (hors bonus).

Renault Twingo E-Tech (Électrique)

La voilà, la Renault Twingo E-tech qui va devenir très vite attachante. Fidèle à ce qu’était la Twingo originelle, elle affiche un profil « monospacisant » désormais en cinq portes et se dote d’une banquette coulissante en deux parties rabattables permettant de faire varier la capacité du coffre de 250 à 360 litres. Avec 3,79 m de long, c’est une mini-citadine qui se faufilera partout en ville, son terrain de prédilection étant le réseau urbain et périurbain, car avec une batterie LFP de 27,5 kWh et un moteur de 80 ch elle affiche une autonomie de 263 km (cycle mixte WLTP) et une vitesse maxi de 130 km/h. Vendue en entrée de gamme à 19 490 € en finition Evolution, elle se contente d’un chargeur de série limité de 6,6 kW (AC). C’est un peu mesquin de la part de Renault, mais c’est pour rester sous la barre des 20 000 €. Il est donc nécessaire d’opter pour le chargeur d’une puissance de 50 kW (DC) et de 11 kW (AC), une option à 500 €, pour bénéficier de temps de recharge assez courts. La Tingo E-Tech est assez bien équipée en finition d’entrée de gamme avec instrumentation numérique 7 pouces, écran central 10 pouces avec réplication smartphone, régulateur de vitesse, frein de parking automatique, sièges arrière coulissants individuellement et siège conducteur réglable en hauteur, climatisation manuelle, aide au parking arrière et câble de recharge mode 3. Si vous en voulez plus, il faut choisir la finition la plus huppée Techno (21 090 €) et bénéficier ainsi du système Google intégré, de la conduite One Pedal, d’un siège avant avec dossier rabattable, d’une caméra de recul. Mais il faudra passer toutefois par l’option pack Advanced Charge (500 €) pour avoir un chargeur plus performant.

Avril

Peugeot E-208 GTi (Électrique)

Afin de lutter avec l’Alpine A290 (voiture de l’année 2025 avec la Renault 5 E -Tech), Peugeot fourbit ses armes et propose sa Peugeot E-208 GTi. Trois lettres magiques qui annoncent la couleur et il est vrai que sur le papier la Peugeot E-208 GTi a de beaux atouts à faire valoir et en particulier son moteur M4 +, développé par Emotors (coentreprise Nidec-Stellantis) qui développe la coquette puissance de 280 ch. De quoi donner le bourdon à l’Alpine A290 qui ne propose que 220 ch dans sa version la plus puissante (elle existe aussi en version 180 ch). Résultat des courses, la Peugeot accélère plus vite et plus fort et passe le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes contre 6,4 secondes pour l’A290. On attend avec impatience la première confrontation sur route entre ces deux modèles, pour savoir qui des deux est la plus enthousiasmante.

Mai

Honda Super-N (Électrique)

Avec cette « kei-car » japonaise, Honda prouve que ces petites voitures ont leur place en Europe surtout avec une motorisation électrique. C’est pourquoi la Honda Super-N qui est destinée tout d’abord au Japon (elle se nomme Super-One là-bas), arrivera aussi en Angleterre, car comme au Japon le poste de conduite est à droite dans ce pays. De l’Angleterre au continent, il n’y a que le Channel à traverser et cette petite auto pourrait bien un jour arriver en France. En plus d’une bouille sympathique, cette petite auto électrique dispose d’une autonomie de 270 km, suffisante pour des trajets urbains et périurbains.

Suzuki Vision E-Sky (Électrique)

La Suzuki Vision E-Sky est comme la Honda Super-N une « kei-car » électrique qui affiche la même autonomie électrique de 270 km. Si pour le moment, Suzuki n’a pas communiqué sur une possible apparition de cette auto sur le continent européen, il est sûr que la marque regarde avec attention ce que la Commission européenne va proposer, elle qui veut depuis peu, favoriser l’émergence d’une catégorie de petits véhicules accessibles, produits en Europe. Suzuki disposant d’une usine en Hongrie qui a déjà produit plus de quatre millions de véhicules, la possibilité de produire sur place cette kei-car est tout à fait possible.

Juin

Volkswagen ID.Polo (Électrique)

C’est sous un camouflage bariolé que se présente pour le moment la Volkswagen ID.Polo. Cette nouvelle « fourmi » électrique va s’attaquer à la Renault 5 et comme elle cultive aussi la fibre nostalgique. Ainsi à bord de cette ID.Polo si l’on trouve un grand écran multimédia de 13 pouces et une instrumentation numérique elle aussi, cette dernière affiche un graphisme avec compteurs à aiguille, celui-ci est inspiré de la première génération de Golf. Autre bon point, pour l’ergonomie cette fois, de nombreuses commandes physiques sont de la partie sur le volant, mais aussi en bas de l’écran avec la climatisation, le dégivrage, tandis qu’une molette pour le réglage du volume prend place sur la console centrale et que quatre boutons sont situés dans les contre-portes pour les vitres électriques. Volkswagen revient un peu en arrière pour soigner le plus possible l’ergonomie et le bien-être du conducteur. Sous le capot, on aura le choix entre quatre puissances de moteur (116, 135, 211 et 226 ch pour la GTi) et deux types de batteries de 37 et 52 kWh, avec le couple le plus efficient, l’autonomie sera de 450 km.

Juillet

Skoda Fabia (Thermique)

La petite Skoda Fabia est née en 2021 et devrait bénéficier d’un restylage cet été. À cette occasion, la marque tchèque pourrait proposer dans la gamme de sa citadine, une version RS dont on a vu des prototypes effectuer quelques tours du circuit du Nürburgring l’été dernier. En ce qui concerne le lifting de la citadine tchèque, il devrait être assez léger et concerner la partie avant du véhicule qui pourrait s’inspirer du style « Modern Solid » que va inaugurer le nouveau SUV Skoda Epiq.

Août

Nissan « Twingo » « Pixo ou Wave » (Électrique)

La marque japonaise Nissan pourrait profiter de la chaleur de l’été pour présenter des images de sa toute nouvelle citadine électrique qui devra beaucoup à la Renault Twingo qui lui prêtera plateforme et motorisations électriques. Produite tout comme la citadine française à Novo Mesto en Slovénie, la petite citadine japonaise devrait afficher un style différent de la Twingo et sera produite à partir de 2027. On ne connaît pas encore le nom officiel de ce nouveau modèle électrique qui pourrait aux dernières nouvelles se nommer Pixo ou Wave, et qui devrait être proposé à un tarif un peu plus élevé que celui de la Renault Twingo.

Septembre

Hyundai i20 (Thermique)

Chez le constructeur coréen Hyundai, même si l’on mise sur l’électrique, on n’en oublie pas pour autant les modèles thermiques comme la Hyundai i20 qui est la concurrente des Peugeot 208 et Renault Clio. Comme la Renault Clio de sixième génération, Hyundai ne va pas se contenter d’un simple restylage de sa i20, mais développe une nouvelle génération qui devrait arriver vers la fin de l’été. Une nouvelle Hyundai i20 qui va changer de style avec des segments droits et des angles nets, comme ce que l’on a vu sur les nouveaux SUV Hyundai Nexo et Hyundai Santa Fe. Sous le capot il devrait constater aussi une nette évolution, avec des motorisations thermiques davantage électrifiées, il pourrait même y avoir de l’hybride simple afin de baisser les rejets de CO2. Une motorisation hybride devrait d’ailleurs animer la version la plus turbulente de la Hyundai i20, une version i20N que la marque compte bien lancer en 2027.

Octobre

Dacia Sandero Stepway (Thermique)

C’est au Salon de Bruxelles que le restylage de la Dacia Sandero a été présenté au public. Un lifting qui ne se veut pas révolutionnaire, mais qui affiche de nouveaux éléments sympathiques comme l’apparition d’une nouvelle calandre, une signature lumineuse revue, des boucliers modifiés, tandis que la Stepway reçoit en plus un bandeau noir reliant les feux arrière et des protections d’aile en plastique recyclé. Si la Sandero restylée et sa déclinaison Stepway sont d’ores et déjà en vente avec des motorisations SCE de 65 ch (uniquement Sandero), TCe de 100 ch, TCe de 110 ch (sur la Stepway) et 1.2 ECO-G de 120 ch (avec transmission manuelle ou automatique), c’est à partir du second semestre de cette année que la version Sandero Stepway va pouvoir s’équiper d’une motorisation 1.8 hybride de 155 ch, une motorisation « full-hybrid » qui a été inaugurée par le duo Duster/Bigster.

Peugeot 208 et E-208 (Thermique & Électrique)

Le Mondial de l’automobile 2026 devrait être le terrain de jeu de la nouvelle Peugeot 208 et de sa déclinaison électrique E-208. Pour avoir une idée de cette nouvelle citadine du Lion, il faut se référer au dernier concept-car de la marque qui se nomme Polygon et donne un aperçu de ce que seront les prochaines 208 et E-208. Bien entendu on mettra de côté les portes-papillon qui ne passeront pas en grande série et l’habitacle trop moderne, mais la signature lumineuse devrait être proche de celle du modèle de série, certaines lignes de carrosserie seront également reprises et à bord on aura droit au volant Hypersquare sans liaison mécanique entre les roues et le volant (système « by wire »). Produite sur la plateforme STLA Small qu’il a fallu adapter pour accueillir des motorisations thermiques, car elle était purement électrique au départ, les Peugeot et E-208 de troisième génération seront produites sur le site de Saragosse en Espagne et les livraisons débuteront en 2027. Comme pour l’actuel opus, une version E-GTi est prévue. La nouvelle E-GTi arrivera en 2028. Il convient de noter que la base STLA Small servira aux prochaines DS N° 3 et Opel Corsa qui seront présentées dans le courant de l’année 2027.

Novembre

Smart #2 (Électrique)

Après avoir lancé des modèles dépassant allègrement les quatre mètres de long (Smart # 1, # 3, # 5 tous électriques et # 6 hybride rechargeable), la marque Smart qui appartient à Mercedes-Benz Group, mais aussi au groupe chinois Geely, revient à ses premiers amours en recréant une Smart Fortwo. La marque a même communiqué sur son nom : Smart # 2. Celle-ci devrait être une stricte deux places et sera à son aise sur le réseau routier urbain et périurbain. Smart a déjà entamé les premiers essais de cette auto avec des prototypes habillés d’une carrosserie de Smart Fortwo. Ces prototypes servent à mettre au point la nouvelle plateforme ECA (Electric Compact Architecture) qui dispose d’un moteur positionné sur les roues arrière comme la Fortwo d’origine. Le gabarit de cette future auto devrait être proche de celle dont elle est l’héritière qui mesurait 2,70 m de long.

Décembre

Renault 5 Turbo 3E (Électrique)

Héritière des Renault 5 Turbo, « Cévennes », « Tour de Corse », Maxi 5 Turbo, qui ont animé le Championnat du monde des rallyes de 1980 à 1986, la Renault 5 Turbo 3E est électrique. Sa fiche technique fait plaisir à voir avec deux moteurs électriques placés à l’intérieur des roues arrière d’une puissance cumulée de 555 ch et 4 800 Nm de couple ! De quoi effectuer un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et d’atteindre les 200 km/h (l’auto est limitée à 270 km/h) en 9 secondes seulement. Les mille premiers exemplaires de cette auto extraordinaire ont tous été vendus à 155 000 €, les 980 exemplaires suivants sont proposés à 160 000 € (production limitée à 1980 unités). L’assemblage de la Renault 5 Turbo 3E (qui est toujours en période de mise au point) est programmé à partir de la fin 2026 dans l’usine de Cléon en Seine-Maritime avec des livraisons qui débuteront en 2027.