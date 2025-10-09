La Suzuki e-Sky ferait une belle concurrente de la Dacia Hipster

A quelques jours de l’ouverture des portes du salon de Tokyo 2025, les constructeurs japonais commencent à dévoiler leur programme pour l’évènement. Après Nissan qui vient de montrer les premières images de son Ariya restylé (aux gros accents de Leaf de troisième génération), voilà Suzuki qui présente un tout nouveau modèle de kei-car.

La e-Sky s’inscrit dans cette catégorie de petites voitures urbaines spécifique au Japon. Elle mesure 3,39 mètres de long pour 1,47 mètre de large, des dimensions très proches de celles des autres kei-cars avec cette allure typique de petite boîte sur roues. Elle affiche en tout cas un design assez mignon, y compris à l’intérieur avec une planche de bord ultra-moderne et même une petite plante installée devant le passager.

« Plus de 270 km d’autonomie »

Cette Suzuki e-Sky est une kei-car entièrement électrique. Pour l’instant, le constructeur ne donne pas de détails techniques au sujet de son groupe motopropulseur et se contente de donner son autonomie maximale : 168 miles, soit environ 270 km. Reste à savoir si on parle d’un chiffre d’autonomie « urbaine » ou d’une mesure plus générale de la norme WLTP.

La e-Sky de série démarrera sa commercialisation d’ici l’année prochaine au Japon. Arrivera-t-elle aussi chez nous ? Il se trouve que certains constructeurs comme Stellantis proposent justement à la Commission européenne de valider une nouvelle catégorie de petites autos urbaines à la réglementation plus souple que celle des automobiles « normales », histoire de favoriser des véhicules moins chers. Dans l’idée, ils s’inspirent exactement de la catégorie des kei-cars japonaises.

Cette e-Sky ferait d’ailleurs une concurrente parfaite de la Dacia Hipster, ce concept-car dévoilé il y a quelques heures par la marque roumaine du groupe Renault. Cette dernière est même encore plus petite qu’une kei-car classique, car elle ne mesure que 3 mètres de long.