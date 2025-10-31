Bientôt d’autres Suzuki électriques, mais plus de Jimny

Le très gros plan de développement électrique de Suzuki a été présenté au début de l’année 2023. Il prévoyait alors la conception de cinq modèles entièrement électriques commercialisés avant 2030, dont le e-Vitara qui vient d’être lancé chez nous. Dans la foulée, le constructeur japonais annonçait aussi au moins un modèle supplémentaire pour le marché indien, où Maruti-Suzuki domine les ventes.

Depuis ce début de l’année 2023, cependant, la plupart des constructeurs automobiles ont réajusté leurs plans d’électrification en raison d’une évolution pas aussi rapide que prévu des marchés vers la technologie 100 % électrique. Suzuki ne fait pas exception à ces changements stratégiques, la marque japonaise ayant annulé l’un des cinq modèles initialement prévus pour 2030 en Europe mais aussi un autre véhicule pensé pour le marché indien.

Le Suzuki Jimny électrique, c’est plutôt non

A la fin de l’année dernière, déjà, le président de Suzuki Toshihiro Suzuki expliquait que le projet du 4x4 électrique, visant à remplacer à moyen terme le Jimny par un véhicule tout-terrain à batteries, n’était plus d’actualité. A l’occasion du salon de Tokyo 2025, les communicants de la marque nous précisent qu’il n’existe pour l’instant pas la clientèle pour un modèle de ce genre avec des batteries (outre les difficultés techniques posées par le cahier des charges d’un tel engin).

De ce que nous comprenons, d’ailleurs, le Jimny actuel devrait poursuivre sa carrière sans grosses modifications avec son moteur essence atmosphérique de 1,5 litre. Suzuki ne peut plus le commercialiser en Europe à cause des normes CAFE (il plombe les quotas de la marque avec ses plus de 170 g/km de CO2) et n’a même pas cherché à l’adapter aux normes GSR2 pour ces raisons. Mais il continuera tranquillement sa carrière au Japon, en Inde et partout ailleurs où il reste conforme aux normes locales. Le constructeur automobile n’arrive déjà pas à répondre à la demande de toute façon et c’est donc tant pis pour les clients européens qui devront s’en passer.

Quels seront les trois autres modèles électriques ?

Après le e-Vitara, quels seront les trois autres nouveautés électriques commercialisées par Suzuki sur notre marché ? Suzuki planche sur un véhicule citadin mais on ne sait toujours pas s’il s’agira d’une micro-citadine répondant à la réglementation « E-Car » actuellement en préparation en Europe, par exemple sur la base du concept-car Vision e-Sky exposé à Tokyo, ou d’une citadine plus classique.

Suzuki planche par ailleurs sur des SUV électriques positionnés sur le segment des modèles citadins et celui des véhicules compacts.

Pas d’abandon du thermique

Suzuki n’a bien évidemment pas prévu d’abandonner la technologie thermique pour autant, même si elle a récemment retiré son moteur « full hybride » du marché européen. Le constructeur continuera de décliner ses petits blocs essence à hybridation légère et prévoit de remplacer ses Vitara et S-Cross, actuellement en fin de carrière, par de nouveaux modèles. D’autres groupes motopropulseurs full hybrides ou hybrides rechargeables pourraient arriver dans les années à venir et le « rebadgage » de certains modèles Toyota (la Corolla hybride pour la Swace et le Rav4 hybride rechargeable pour l’Across actuellement) devrait continuer aussi.

Enfin, Suzuki voit un gros potentiel dans le biométhane pur motoriser ses voitures en Inde où ce carburant doit se développer grâce à d’énormes investissements en cours (et une transformation des excréments de vache !). Il explique croire au gaz naturel comprimé et à l’éthanol sur certains marchés mais n’a pas de plans pour l’instant pour ces technologies-là en Europe.