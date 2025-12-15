Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Seat Ibiza 5

C’est reparti pour les Seat Ibiza et Arona en 100% thermique !

Cédric Pinatel

Les versions améliorées de la Seat Ibiza et de l’Arona, toujours 100 % thermiques, viennent de démarrer leur production à l’usine espagnole de Martorell. Elles devraient rester sur le marché au moins deux ans et continuer d’afficher des prix canon, notamment grâce à de généreuses remises.

Les "nouvelles" Seat Ibiza et Arona démarrent leur production à l'usine de Martorell.

Si Seat continuait d’appliquer un plan produit classique à ses petits modèles urbains, la citadine Ibiza et le crossover Arona auraient dû être remplacés récemment par de tout nouveaux modèles : ils ont été lancés sur le marché en 2017 et déjà restylés au début de la décennie.

Mais comme les constructeurs automobiles européens n’osent plus trop investir de grosses sommes dans le développement de nouveaux véhicules thermiques sur ces segments sachant que la réglementation devait initialement rendre leur commercialisation délicate à partir de la fin de la décennie actuelle, les « vieilles » Ibiza et Arona vont plus loin que prévu : elles viennent de recevoir un nouveau restylage profond et nous les avons essayées il y a quelques jours sur Caradisiac.

La production démarre

Seat annonce officiellement que la production de ces nouvelles Ibiza et Arona re-restylées vient de commencer à l’usine de Martorell en Espagne. Les livraisons aux clients débuteront dans le courant du mois de janvier et ces deux modèles espèrent rester incontournables sur le marché européen malgré la montée en puissance de petits véhicules électriques comme la Renault 5 (et en attendant la future Volkswagen ID.Polo et ses dérivés chez Cupra et Skoda).

Rappelons que ces deux véhicules restent fidèles aux motorisations exclusivement thermiques, faisant toujours l’impasse sur les déclinaisons hybrides (il n’y a même pas de système à 48 volts au catalogue).

Pas de remplaçant pour l’Ateca

D’après les informations que nous avions pu recueillir il y a quelques semaines à l’occasion du salon de Lyon, Seat ne prolongera pas la durée de vie du SUV Ateca qui arrive lui aussi en fin de carrière. La compacte Leon, elle, vient en revanche de bénéficier de nouvelles améliorations pour rester au catalogue plus longtemps.

Seat veut devenir la marque d’accès du groupe Volkswagen, avec des tarifs inférieurs à ceux de la marque Skoda (et plus encore en comparaison des véhicules de Volkswagen et de Cupra).

