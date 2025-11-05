Que vaut le Seat Arona restylé pour la seconde fois ?
Apparu en 2017 et restylé en 2021, le Seat Arona profite à nouveau d’une mise à jour à défaut d’une nouvelle génération. Cela va-t-il suffire pour contrer les assauts d’une concurrence féroce et plus moderne ? Eléments de réponse au volant de la version TSI de 115 ch avec boîte automatique DSG.
Depuis la naissance de Cupra en 2018, la marque Seat est reléguée au second plan. Et c’est peu de le dire puisque de l’aveu même de son patron pour la France, Pedro Fondevilla, « Seat représente désormais l’entrée de gamme du groupe Volkswagen », soit en dessous de Skoda.
Seulement, en plus de représenter la porte d’entrée du groupe allemand, la gamme de produits est vieillissante. L’Arona en est le bon exemple même si son succès est honorable avec 750 000 unités produites depuis 2017.
Malgré son âge avancé, l’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour le SUV urbain, si bien qu’il a droit à un second restylage. Une mise à jour dictée par un souci d’économie…
On note immédiatement que hormis de nouvelles jantes, de nouvelles teintes et des feux arrière à LED sur toutes les versions, le nouveau style se concentre sur l’avant. Ainsi, les optiques sont plus fines et se veulent plus agressives notamment via le petit décroché rappelant immédiatement une certaine Opel Corsa de cinquième génération. La calandre diffère également en devenant hexagonale tout en étant plus imposante.
Le bouclier évolue plus nettement en reprenant le style Cupra, notamment via les « ailettes » de chaque côté. Vous noterez également la migration des antibrouillards vers le bas.
Pour son Arona « phase 3 », Seat a souhaité le rendre un plus cossu, mais cela passe uniquement par l’adoption d’une nouvelle sellerie, d’un volant en cuir perforé et de tissu sur les contre-portes avant, puisque ceux de l’arrière en sont privés.
Côté équipement, les nouveaux projecteurs à LED offrent davantage de luminosité, un nouveau système audio de 300W (6HP et caisson de basse) est disponible de même qu’un chargeur à induction de 15W réfrigéré. La version à FR ajoute des sièges baquet de série. À noter par ailleurs que la gamme ne se compose plus que de deux niveaux : Copa et FR.
Sous le capot, rien ne change puisqu’aucune hybridation n’est au programme. Enfin, elle n’apparaîtra qu’en 2027 sous la forme d’un mild-hybrid, c’est-à-dire une électrification de 48V, la plus légère qui soit. L’Arona conserve donc le 1.0 TSI de 95 ch (BVM5), le 1.0 TSI de 115 ch (BVM6 ou DSG7) et le quatre-cylindres 1.5 TSI de 150 ch (DSG7).
Un Arona toujours accueillant
Puisque les dimensions du SUV espagnol ne bougent pas (1 cm de plus en longueur), l’espace à bord reste identique. Seulement, cela ne pose pas de souci puisqu’il profite toujours d’un bon rapport gabarit/volume intérieur. Les passagers profitent d’une banquette confortable et d’une bonne posture. En plus de pouvoir placer leurs pieds sous les sièges, ils ne se sentent pas étriqués au niveau des jambes, tout comme la garde au toit. Dommage que les ports USB brillent par leur absence, comme les poignées de maintien qui ont totalement disparu de l’habitacle.
Quant au coffre, son volume de 400 litres est dans la moyenne de la catégorie, mais il se révèle surtout pratique : formes carrées, ouverture large, seuil de chargement bas et planche amovible. Des arguments qui ne remettent pas en cause la présence de la roue de secours de type galette.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,15 m
- Largeur : 1,78 m
- Hauteur : 1,53 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 400 l / NC
- Boite de vitesse : Auto. à 7 rapports
- Carburant : Essence
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Septembre 2017
* A titre d'exemple pour la version (2) 1.0 TSI 115 START/STOP COPA DSG7.
