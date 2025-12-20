Solidarité : donner une voiture inutilisée peut changer des vies

En France, 13 millions de véhicules1 restent immobilisées dans des garages, sur des parkings ou tout simplement dans la rue, selon le club auto Roole. Soit près d’un quart du parc national automobile (39,5 millions VP + 6,5 millions VUL).

« Ces véhicules ont souvent été ceux que les parents mettaient à disposition de leurs enfants, avants que ceux-ci ne quittent le cocon familial et/ou s’achète un nouveau véhicule. Voitures d’appoint, elles ont été petit à petit laissées en jachère », explique Jean David, chargé de mission et d’animation au sein de la fédération Solidarauto. Ces endormies, peuvent changer des vies.

Le paradoxe français

Plus de 15 millions de personnes2 se trouvent en situation de précarité mobilité, faute de pouvoir acquérir un véhicule neuf. « Cela est particulièrement sensible chez les jeunes dans les zones rurales et périurbaines » souligne Jean David. Sans véhicule, impossible pour eux de se rendre au travail ou de suivre une formation. Faute de moyen de transport, un demandeur d’emploi sur trois a déjà renoncé à une opportunité professionnelle2.

Des garages solidaires au cœur du dispositif

Pour répondre à cette problématique, le club automobile Roole et le réseau Solidarauto ont créé la plateforme DonnezVotreVoiture.org. Celle-ci propose de transformer des voitures inutilisées en solutions de mobilité financièrement accessibles à destination de ceux qui en ont besoin.

Le principe est simple. Il suffit de se connecter sur le site et de donner sa voiture. Le véhicule est ensuite confié à l’un des 33 garages Solidarauto labellisés, répartis sur l’Hexagone. Ces acteurs de l’économie sociale et solidaire, assurent la remise en état du véhicule. Tous bénéficicent d’une garantie minimale de 6 mois. Une fois remis sur roues le réseau assure sa vente ou sa location à tarif solidaire.

Le prix de vente tourne en moyenne autour de 2 000 € à 3 000 €, selon les modèles et le type de réparation subit. Un service de location ponctuel (7 € / jour) ou longue durée (140 € à 180 € / mois) permet à ceux qui ne peuvent acquérir de véhicule, de bénéficier quand même d’un moyen de mobilité. Les garages Solidarauto se chargent par ailleurs des démarches administratives, facilitant entièrement le processus.

Un dispositif gagnant-gagnant

Ce dispositif profite à tous. Les bénéficiaires retrouvent autonomie et mobilité, et les propriétaires donateurs bénéficient d’une réduction d’impôt (66 % pour les particuliers, 60 % pour les entreprises).

En trois ans, le dispositif a enregistré 3 000 propositions de dons, permettant à autant de personnes de retrouver une mobilité essentielle à l’emploi, à la formation ou à la vie sociale. Cela peut paraître epsilon au regard du parc automobile national. Mais « derrière chaque don, il y a une vie qui redémarre », souligne Aleth d’Assignies, directrice de l’Impact chez Roole.

Une demande croissante

Pour faire face à la croissance de demandes, Roole et Solidarauto entende étendre leur modèle. D’ici 2030, Donnezvotrevoiture.org souhaite élargir son maillage territorial à 60 garages partenaires et porter le volume de dons à 12 000 véhicules. En s’appuyant notamment sur les flottes d’entreprises et le milieu professionnel.

Plutôt que de laisser une voiture à l’abandon et finir à la casse, pourquoi ne pas faire un geste simple et concret pour aider ceux qui en ont besoin. Comme pour lé réparations autos faites dans les garages solidaires, il est question de solidarité, de sens de l'initiative et même de politique, au service d'une cause essentielle : la mobilité.