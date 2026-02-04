 Vous ne devinerez jamais combien vous étiez à admirer les voitures de collection à Rétromobile

Vous avez été nombreux, très nombreux, à avoir foulé les allées de l’un des plus beaux salons dédiés à l’automobile au monde. En l’espace de cinq jours, Rétromobile a attiré 181 500 visiteurs, près d’un quart de plus par rapport à la précédente édition.

Après une belle édition en 2024 avec 130 000 visiteurs et une année 2025 qui a revendiqué pas moins de 146 000 participants, le cru 2026 explose tous les records. + 24 %, voici le gain qui s’explique en partie par la présence pour la première fois de l’Ultimate Super Garage qui a séduit 63 450 visiteurs.

Caradisiac, qui bénéficié pour la première fois de son propre stand, a été témoin de la foule quasi-permanente. Le Hall 4, rassemblant les voitures à moins de 30 000 €, permettait aux visiteurs de se projeter sur une éventuelle acquisition, même si plusieurs propriétaires n’ont pas hésité à surévaluer leur auto.

Quant aux Hall 7, il a rassemblé des véhicules uniques et étonnants à l’image de l’Autorail Bugatti ou de la Mercedes 300 SL « sortie de grange », des merveilles de beauté comme la Ferrari 166 MM ou la Talbot Lago T26 Grand Sport Saoutchik. Comme à son habitude, cette édition a aussi été le théâtre d’une grande vente aux enchères organisée par Gooding & Christie’s avec en point d’orgue une Ferrari 288 GTO qui a explosé les compteurs.

Les constructeurs ont également joué le jeu. Citroën est venu avec des concepts aussi précieux que la TPV qu’originaux à l’image de la Karin. Chez Peugeot et Volkswagen, le blason GTi était à l’honneur et Opel faisait pour la première fois le déplacement. Pour ceux ayant une fibre artistique, BMW et leurs Arts Cars avaient de quoi les combler.

Rendez-vous en novembre à New York

Le patron du salon Rétromobile, Romain Grabowski, se dit très satisfait de cette édition, même si le succès rencontré a engendré quelques petits désordres dans l’organisation.

Rendez-vous est bien sûr pris du 3 au 7 février 2027 à la Porte de Versailles. Mais avant cela, Rétromobile s’exporte aux Etats-Unis, à New York, du 19 au 22 novembre prochain. Vous pouvez compter sur nous pour vous faire vivre cet événement au plus près.