Carburant à 0,73 €: mais qu'est-ce qui coince avec le bioéthanol E85?

Le bioéthanol E85 est un carburant secondaire, mais solidement installé, dans le paysage automobile hexagonal. Distribué dans plus de 4 000 stations-services, soit 40% du parc, ce carburant mêlant de 65 à 85% d’éthanol d’origine agricole à du sans plomb bénéficie d’une sous-taxation qui se traduit par un prix au litre imbattable de 0,73 € en moyenne, contre 1,67 € pour le SP95.

Selon la Collective du bioéthanol, l’organisme qui défend les intérêts du secteur, les automobilistes qui l’utilisent réalisent une économie moyenne de 705 € pour 13 000 km parcourus dans l’année (par rapport au SP95-E10), et de près de 1100 € pour 20 000 km parcourus.

Avec de tels chiffres, on pourrait imaginer que ce carburant réalise un véritable raz-de-marée auprès des automobilistes. Pourtant, les chiffres restent assez stables d’une année à l’autre. En effet, si la Collective indique que 418 000 automobilistes sont passés au Superéthanol-E85 (259 000 avec un boitierflex-E85 homologué et 159 000 avec un véhicule flex-E85 d’origine) depuis l’apparition de ce carburant en 2006, cette valeur traduit une hausse de 4,5% seulement en un an.

Le problème ne se situe pas dans le réseau de distribution, sachant que 93 % des automobilistes habitent à moins de 10km d’une station distribuant de l’E85. Il ne se situe pas non plus dans les équipements permettant de convertir son véhicule, puisqu’il existe plusieurs boîtiers dûment homologués qui, à en juger par les retours de nos lecteurs, assurent parfaitement leur office.

Le fait que de grandes enseignes comme Norauto, Motrio (groupe Renault) et plus récemment Leclerc en distribuent à des prix abordables - à partir de 690 € chez Leclerc, somme réglable en plusieurs mensualités qu’un budget carburant instantanément allégé rendra parfaitement indolore - devrait aussi rassurer les automobilistes qui craignent des bricolages de fond d’atelier.

Et pourtant l’attentisme continue de régner, alimenté il est vrai par une certaine frilosité des constructeurs. Seul Ford joue le jeu, avec un Kuga Flexifuel qui s’est pourtant vendu à 11 300 unités l’an dernier en France, soit 2000 unités de plus que précédemment. De quoi donner des idées à la concurrence ? Rien ne s’annonce pour le moment.

A cela s’ajoute la peur d’une taxation accrue par des pouvoirs publics aux abois financièrement. "Il n'y a pas et il n'y aura pas de hausse des taxes sur l'E85 : cette décision a été confirmée à tous les niveaux, après des votes au Parlement à 80 % en faveur de la stabilité fiscale. La plupart des Français ont compris que la fiscalité sur ce biocarburant était préservée", tempère la Collective du bioéthanol. "Pour autant, les résultats du sondage de l’IFOP montrent que 21 % des Français ont besoin de gages sur une fiscalité basse et stable qui permette un prix durablement attractif pour le Superéthanol-E85. Un chiffre qui confirme la nécessité de continuer à informer et à expliquer, pour dissiper les doutes, rassurer sur la durée et accompagner les Français vers une solution immédiatement accessible."

Pour FlexFuel Energy Development, l’un des leaders du secteur, la solution n’est pas forcément à chercher du côté des particuliers : "l’enjeu des prochaines années se situe désormais notamment dans l’accompagnement des flottes d’entreprises, des collectivités et de l’Etat, qui voient dans le boîtier FlexFuel un levier économique pour verdir leurs parcs roulants." D’ailleurs, FFED a commencé il y a quelques mois à équiper des véhicules de de la gendarmerie.