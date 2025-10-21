Attention aux confusions autour de la conversion des voitures des forces de l’ordre à l’éthanol

Après avoir lancé un appel d’offres visant à équiper ses flottes de véhicules d’un système permettant de les faire fonctionner avec de l’éthanol E85 au lieu du carburant classique, le ministère de l’intérieur vient de confirmer que ce marché a été attribué à la société Flexfuel Energy Développement.

L’enseigne va donc devoir équiper environ 40 000 véhicules servant aux forces de l’ordre, via un boitier à poser sur le moteur pour le rendre compatible avec ce biocarburant. Et si vous pouvez observer d’étranges Alpine A110 vertes sur l’image illustrant cet article, réalisée à des fins de communication par Flexfuel Energy Développement, elles ne passeront peut-être pas à cette technologie : « les Alpine sont compatibles, mais ce sont surtout les véhicules plus classiques qui seront convertis », nous précise-t-on chez Flexfuel Energy Développement.

Mauvais timing ? En fait, non

Il y a quelques jours, on apprenait que le gouvernement prévoyait justement d’augmenter le niveau de taxes sur l’éthanol E85 (en plus de celles sur le biodiesel) dans son projet de loi de finances 2026.

Une telle annonce, alors que le prix du litre d’éthanol pouvait grimper largement au-dessus d’un euro ces prochaines années, paraissait donc presque cocasse. Mais justement, le projet de loi de finances a déjà évolué au parlement : la disposition sur l’augmentation du prix de l’éthanol E85 et du biodiesel vient d’être repoussée par les députés de la commission des Finances. Les forces de l’ordre n’auront donc pas à payer leurs pleins d’éthanol plus cher.

Les conversions se feront sur quatre ans

Si tout se passe comme prévu, la société Flexfuel Energy Développement convertira 40 200 véhicules des forces de l’ordre pendant les quatre prochaines années. On ne connaît pas le prix de la conversion pour chacun de ces véhicules, mais l’administration prévoit de faire des économies à la pompe sur le fonctionnement de ses voitures. On parle d’un peu moins de 700€ d’économie pour 13 000 km parcourus, avec des bénéfices pour les émissions de CO2 (que conteste l’association Transports & Environnement auteure d’une étude affirmant au contraire que l’éthanol génère davantage de CO2 que le carburant fossile).