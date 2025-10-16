Il existe actuellement de nombreuses alternatives aux carburants fossiles classiques sur les voitures : le GPL popularisé par Dacia et son groupe motopropulseur ECO-G très apprécié de la clientèle depuis quelques années, le gaz naturel équipant par exemple le Renault Rafale converti par Borel récemment essayé par Caradisiac, l’éthanol E85 poussé par Ford sur ses modèles récemment sur le marché européen ou encore le biodiesel nécessitant un kit de conversion spécifique.

Dans tous les cas, ces carburants dits « alternatifs » permettent de réduire son budget : le GPL coûte moins d’un euro le litre, par exemple, l’E85 se trouve à moins de 80 centimes du litre, le biodiesel dépasse à peine 1 euro le litre et le gaz naturel coûte aussi sensiblement moins cher que l’essence et le diesel classiques. Mais attention, le gouvernement français prévoit de réduire sensiblement la compétitivité de deux de ces carburants « alternatifs ».

L’éthanol et le biodiesel visés

Il se trouve que l’association Transport & Environnement, qui ne fait pas traditionnellement pas partie des défenseurs de l’industrie automobile, vient de publier une étude très négative à l’encontre des biocarburants. Elle affirme que ces biocarburants (éthanol E85, biodiesel…) émettent 16 % de CO2 en plus par rapport aux carburants fossiles classiques.

Pour arriver à ce calcul, elle inclut les « impacts indirects de l’agriculture et de la déforestation » et se base donc sur des estimations qui mériteraient sans doute d’être débattues même si ces énergies induisent nécessairement des problématiques connexes comme la consommation d’eau nécessaire, l’occupation de terres qui ne peuvent plus servir à produire de la nourriture ou des points liés à la géopolitique et la santé des populations.

Fin des avantages fiscaux en France

Dans son projet de budget 2026, le gouvernement français semble en tout cas prendre en compte l’avis de ce genre d’étude puisqu’il prévoit de saper les avantages fiscaux réservés chez nous aux biocarburants. L’éthanol E85 doit réduire progressivement son exonération aux taxes (à raison de 15 centimes par litre chaque année pendant trois ans) et le biodiesel B100 doit carrément abandonner son tarif particulier.

D’après l’association 40 Millions d’automobilistes, ces décisions devrait faire augmenter le prix au litre de l’éthanol E85 de 40 à 50 centimes, l’amenant à plus de 1,2€ le litre. A moyen terme, la fiscalité de ces deux types de carburant augmentera respectivement de 380 % (E85) et de 400 % (B100). Autant dire que pour le consommateur, ils n’auraient quasiment plus aucun intérêt puisque cela rapprocherait leurs coûts d’utilisation de ceux des carburants fossiles classiques.

Les filières concernées sont évidemment vent debout contre ce projet, qui fera sans doute l’objet de discussions et de négociations au parlement dans le cadre de l’élaboration du budget 2026 dans les jours à venir. Quant aux chiffres donnés par Transports & Environnement, ils méritent d’être étudiés de près car l’estimation de la pollution et des problèmes posés par ces biocarburants est un vrai sujet.