Pourquoi la Porsche 911 Classic est si difficile à acheter…

Commercialisée en 1964, la 911 est devenue un succès monstrueux pour Porsche. A tel point que la marque de Zuffenhausen n’a jamais pu abandonner ce modèle, même si elle l’a envisagé au début des années 70. A l’époque, Ernst Fuhrmann, son dirigeant, l’estimait en bout de développement, avant que la suite ne lui donne factuellement tort. Toutefois, il avait de bonnes raisons de croire la 911 en fin de vie, tant elle avait subi d’évolutions depuis son lancement.

La petite GT au 2,0 l de 130 ch s’est en effet muée en redoutable voiture de sport animée par un 2,7 l de 210 ch, la Carrera RS 2.7. En réalité, la gamme 911 a été animée en permanence, par des améliorations techniques et des ajouts de versions. Carrosserie Targa, boîte semi-automatique, variantes L, S puis T et E, empattement allongé, cylindrée portée à 2,2 l puis 2,4 l… Et encore, il ne s’agit là que des grandes lignes, car les détails ont sans cesse été modifiés (grille arrière, cadrans, pommeau de vitesses, etc.).

C’est de la justesse historique de ces derniers que dépend en grande partie de la cote de la 911 de génération F, plus connue sous l’appellation Classic, et repérable notamment à ses pare-chocs chromés. Pourquoi certaines peinent-elles à se vendre à 100 000 €, quand d’autres s’arrachent à plus de 300 000 €, sans même qu’il s’agisse d’une Carrera RS ? C’est à cause de leur authenticité et de leur conformité dans les moindres détails.

Dans son Guide Expert Porsche 911 Classic, très richement illustré, Romain Bourdon fait le point sur ces innombrables retouches, un travail fastidieux destiné à ne pas vous tromper quand vous aurez la chance de pouvoir vous offrir une Porsche 911 Classic. Ce livre, au éditions Télémaque, est d’autant plus indispensable que bien des exemplaires en vente ont été accidentés, mal réparés, voire restaurés sans grande rigueur. Car la Porsche a beaucoup roulé, preuve de sa grande fiabilité mécanique, mais aussi beaucoup rouillé, la protection anticorrosion des autos des années 60, même allemandes, étant symbolique pour ne pas dire inexistante.

Votre serviteur a pu observer des 911 soi-disant restaurées révéler des désastres de rouille une fois mises à nu. Vous pourrez aussi compléter la lecture de ce livre par celui de l’expert Arnaud Sené.