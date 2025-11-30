Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche 911 Type 901

Route de nuit

Pourquoi la Porsche 911 Classic est si difficile à acheter…

Dans Voitures d'exception / Autres actu voitures d'exception

Stéphane Schlesinger

3  

… et comment s’en sortir. Avec ce Guide Expert Porsche 911 Classic extrêmement détaillé, impossible de se tromper en achetant la sportive allemande dans sa première génération, qui a connu d’incessantes modifications.

Pourquoi la Porsche 911 Classic est si difficile à acheter…

Commercialisée en 1964, la 911 est devenue un succès monstrueux pour Porsche. A tel point que la marque de Zuffenhausen n’a jamais pu abandonner ce modèle, même si elle l’a envisagé au début des années 70. A l’époque, Ernst Fuhrmann, son dirigeant, l’estimait en bout de développement, avant que la suite ne lui donne factuellement tort. Toutefois, il avait de bonnes raisons de croire la 911 en fin de vie, tant elle avait subi d’évolutions depuis son lancement.

Signe des temps : dans les années 70-80, on équipait les Porsche 911 Classic de parechocs à soufflets pour la moderniser. Désormais, on donne à des 911 Typ G et 964 un look de 911 Classic, le fameux "backdating"
Signe des temps : dans les années 70-80, on équipait les Porsche 911 Classic de parechocs à soufflets pour la moderniser. Désormais, on donne à des 911 Typ G et 964 un look de 911 Classic, le fameux "backdating"

La petite GT au 2,0 l de 130 ch s’est en effet muée en redoutable voiture de sport animée par un 2,7 l de 210 ch, la Carrera RS 2.7. En réalité, la gamme 911 a été animée en permanence, par des améliorations techniques et des ajouts de versions. Carrosserie Targa, boîte semi-automatique, variantes L, S puis T et E, empattement allongé, cylindrée portée à 2,2 l puis 2,4 l… Et encore, il ne s’agit là que des grandes lignes, car les détails ont sans cesse été modifiés (grille arrière, cadrans, pommeau de vitesses, etc.).

Voici typiquement le genre de détail (les clignotants) à surveiller pour s'assurer d'acheter une 911 Classic authentique.
Voici typiquement le genre de détail (les clignotants) à surveiller pour s'assurer d'acheter une 911 Classic authentique.

C’est de la justesse historique de ces derniers que dépend en grande partie de la cote de la 911 de génération F, plus connue sous l’appellation Classic, et repérable notamment à ses pare-chocs chromés. Pourquoi certaines peinent-elles à se vendre à 100 000 €, quand d’autres s’arrachent à plus de 300 000 €, sans même qu’il s’agisse d’une Carrera RS ? C’est à cause de leur authenticité et de leur conformité dans les moindres détails.

38 €, ce n'est pas très cher payé pour cet ouvrage, qui satisfera aussi l'amateur de 911 qui ne cherche pas à en acheter une.
38 €, ce n'est pas très cher payé pour cet ouvrage, qui satisfera aussi l'amateur de 911 qui ne cherche pas à en acheter une.

Dans son Guide Expert Porsche 911 Classic, très richement illustré, Romain Bourdon fait le point sur ces innombrables retouches, un travail fastidieux destiné à ne pas vous tromper quand vous aurez la chance de pouvoir vous offrir une  Porsche 911 Classic. Ce livre, au éditions Télémaque, est d’autant plus indispensable que bien des exemplaires en vente ont été accidentés, mal réparés, voire restaurés sans grande rigueur. Car la Porsche a beaucoup roulé, preuve de sa grande fiabilité mécanique, mais aussi beaucoup rouillé, la protection anticorrosion des autos des années 60, même allemandes, étant symbolique pour ne pas dire inexistante.

Votre serviteur a pu observer des 911 soi-disant restaurées révéler des désastres de rouille une fois mises à nu. Vous pourrez aussi compléter la lecture de ce livre par celui de l’expert Arnaud Sené.

3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Porsche 911 Type 901

Porsche 911 Type 901

SPONSORISE

Actualité Porsche

Voir toute l'actu Porsche

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité