Plus de 300 ch pour moins de 7 500 € : on trouve ça en occasion ?

Votre budget d’achat pour une occasion, il est mince. Pas plus de 7 500 €, soit 50 000 de nos anciens « francs », ce qui aujourd’hui représente bien peu. Mais, vous aimez en avoir sous le pied, ne serait-ce que pour doubler en sécurité, ou pour profiter du bruit plus flatteur d’un 6 ou 8 cylindres ? Vous aimez avoir du couple, de la reprise ? Bref, dans un monde où « on ne peut plus rouler mon vieux ! », vous lorgnez vers des modèles dont la puissance affiche le chiffre 3 pour les centaines ? Eh bien… C’est compliqué !

Mais pas impossible.

Il faut bien sûr pour s’en sortir, dans ce cas de figure, avoir quelques connaissances en automobile, voire en mécanique, ou bien avoir des amis qui sont de la partie. Et bien sûr ne pas avoir peur des gros kilométrages. Mais il est tout à fait possible de faire une bonne affaire, qui rendra encore bien des services.

Le bémol pourra évidemment venir des coûts d’utilisation et d’entretien, dont il faut être conscient. Mais là n’est pas le fond du sujet aujourd’hui, puisqu’on se concentre uniquement sur « l’existence » de ces occasions, dans un état correct qui ne nécessite pas d’investir l’équivalent du prix d’achat en réparations immédiates.

Nous avons donc brossé les sites d’annonces les plus connus, pour voir ce qu’il y a sur les étagères. Nos critères de tri : plus de 300 ch, un kilométrage si possible inférieur à 250 000 km, et un budget de 7 700 €, sachant qu’on peut toujours négocier un peu, voire beaucoup, pour faire passer sous les 7 500 €. Et voici notre moisson. Vous allez voir, il peut y avoir du lourd !

(Nota Bene : la liste n’est pas exhaustive bien sûr, nous avons opéré des choix. Le nombre et la variété de modèles sont plus importants mais certains modèles ne se rencontrent qu’une ou deux fois seulement)

Chez Audi

La S4 et S4 Avant

Dans le budget, n’espérez pas pouvoir repartir au volant d’une génération B9, B8 ou même B7… Non, ce sera un modèle dit B6 (2003-2005), qui existe en berline 4 portes ou break « Avant ». Il dispose pour la première fois d’un bloc V8 de 4.2 litres qui pousse le curseur jusqu’à 344 ch (265 ch « seulement » pour la génération précédente avec son V6 2.7 turbo), pour 410 Nm de couple, et donne le choix entre boîte mécanique 6 rapports et BVA Tiptronic à 6 rapports. La transmission est forcément Quattro. Les performances sont déjà très consistantes, avec un 0 à 100 en 5,6 s. pour la berline et 5,8 s. pour le break (+ 0,1 s. en BVA). Le tout avec une sonorité flatteuse de bon V8 allemand.

En occasion, on trouve pour 7 500 € et moins des modèles 2003/2004, qui affichent en moyenne 220 000 km, et pour lesquels « quelques petits frais sont à prévoir », comme refaire un ciel de toit, remplacer les suspensions, ou parfois se pencher sur la distribution ou les trains roulants… Mais les exemplaires sont roulants. À réserver donc à ceux qui sont bricoleurs, et prêts à remettre petit à petit en état. Mais la prudence est de mise, et il faut être conscient que les exemplaires ne sont pas parfaits.

Verdict : craquer avec prudence et en conscience

C’est la grande routière d’Audi, rivale des BMW Série 7 ou Mercedes Classe S. Et elle s’est dotée de motorisations puissantes, voire très puissantes. Cela dit, pour le budget ici imparti, les modèles disponibles et en état correct sont rares. On se penchera plus particulièrement sur la génération « D2 » (1994-2002), qui s’est dotée en haut de gamme d’un moteur 4.2 V8 de 300/310 ch, lui offrant une certaine noblesse. Et des performances enviables pour son époque, avec un 0 à 100 km/h en 7 secondes et une vitesse maxi bridée à 250 km/h. Le comportement, grâce à la relative légèreté de l’auto, est à la fois dynamique, mais confortable. Une vraie force tranquille, avec une sonorité flatteuse pour les oreilles, bien que feutrée.

Cette génération vieillit bien, et ne rouille pas, car elle est un des premiers modèles à proposer une carrosserie en aluminium (mais attention, c’est cher à réparer). La qualité de fabrication intérieure, celle des matériaux, est exceptionnelle, et les exemplaires affichant plus de 250 000 km, voire 300 000 km présentent encore très bien.

On trouve sur le marché des modèles 1998 à 2001, affichant entre 220 000 et 260 000 km, pour moins de 6 000 €, voire autour de 5 000 €. Et ils sont en bon état, voire très bon état. Un modèle qui, sans doute, prendra de la valeur.

Verdict : vous pouvez craquer

Chez BMW

La Série 7

Nous évoquons ici la Série 7 E65, qui a été commercialisée de 2001 à 2008. Son design controversé la rend moins désirable sur le marché de l’occasion, mais par conséquent, les cotes sont basses, voire très basses, et il est alors possible de s’offrir un modèle de plus de 300 ch, à prix d’ami. Pour le budget, il est possible de trouver des exemplaires 745i V8 4.4 de 333 ch, de 2001 à 2003, affichant entre 300 000 km pour les moins chers, et moins de 200 000 km quand on s’approche des 7 500 €. Pour 6 000 €, un modèle de 250 000 km est possible. Et sans gros frais à faire dessus.

La Série 7 de cette génération est remarquablement confortable, et très bien équipée. Elle a connu quelques soucis de fiabilité, surtout électroniques, mais normalement, un exemplaire aujourd’hui en vente aura été fiabilisé. Il faudra toutefois se montrer vigilant lors de l’essai.

Bien suivie, et entretenue, cette auto et son V8 sont increvables et capables de très gros kilométrages. Elle consomme un peu (comptez au moins 13 1/100 km) mais ses performances sont de haut niveau pour l’époque, avec un 0 à 100 en 6,3 s. et 250 km/h en vitesse de pointe. De plus son comportement n’est pas aussi pataud que son style le laisserait croire. Elle est stable sur autoroute, mais presque agile sur petite route !

Verdict : on peut craquer avec vérification de l’historique et que toute l’électronique fonctionne bien

Le X5

Le X5 a été le premier SUV premium qui pouvait se targuer d’un comportement dynamique de berline, ce que ne pouvait pas faire le Mercedes ML. La première génération « E53 » commercialisée entre 1999 et 2006 a aujourd’hui une image vieillissante, et on trouve désormais quelques modèles à prix abordable, y compris avec les plus gros moteurs.

Certes, il faudra faire preuve de patience, voire de grande patience, mais on voit passer en annonces de temps à autre des modèles V8 4.6iS ou 4.8iS de 320/347 ou 360 ch. Pour moins de 7 500 €, ils auront plus de 220 000 km, voire 250 000 km, mais le bloc est fiable, si bien entretenu évidemment. Le V8 plus « basique » en 4.4 passe de 286 à 320 ch en 2004 et peut aussi rentrer dans cette sélection. Il est tout aussi rare. Mais si vous êtes patient…

Verdict : vous pouvez craquer si bien entretenu, mais soyez patients

Chez Cadillac

Le SRX

On va ici chercher dans l’exotisme certes, mais c’est le jeu avec les règles fixées ! Le SRX de Cadillac est rare en annonces, c’est un fait, mais on peut le trouver en première génération à moins de 7 500 € pour plus de 300 ch, avec son V8 4.6 Northstar de 320 ch, qui lui permet d’abattre le 0 à 100 en 7,6 s., ce qui est en réalité très passable pour la puissance ! Et au prix d’une consommation gargantuesque qui plus est (plus de 16 l/100).

Mais pour rouler dans une ambiance différente, au ronron grave du V8, et dans un niveau de confort exceptionnel, au détriment bien sûr du dynamisme, c’est parfait. L’équipement est riche, avec la possibilité d’avoir une troisième rangée de sièges à manœuvre électrique, lecteur DVD, placages en bois, etc.

Les modèles qui passent de temps à autre en annonce sont des modèles 2006/2007 affichant parfois moins de 180 000 km. Et sans trop de frais à prévoir, autre que d’essence !

Verdict : vous pouvez craquer, mais sachez où l’entretenir

La Séville

Chez le constructeur américain, on trouve aussi, en plus nombre à peine plus important que le SRX, la Séville STS, avec son V8 Northstar toujours, de 300/305 ch. Cette grande berline à malle de 5,10 m de long est l’archétype de la berline américaine très bateau, hyper souple, mais puissante (0 à 100 en 6,4 s., ça commence à causer un peu), et très bien équipée pour l’époque.

Comme pour le SRX, on sera conscient de la consommation moyenne supérieure à 14 litres/100, et de la difficulté de la maintenir en bon état de par la difficulté d’approvisionnement en pièce, mais des filières existent, via les US.

En tout cas, les annonces concernent des modèles 1999 à 2004, affichant en moyenne 250 000 km mais parfois moins de 180 000 km. Alors pour les motivés, pourquoi pas, si l’on reste conscient de l’exotisme qui a des conséquences.

Verdict : vous pouvez craquer, conscient d’un entretien plus compliqué qu’une européenne

Chez Jaguar

L’ère Ford a fait pas mal de bien à Jaguar, en matière de fiabilité entre autres. C’est pourquoi on peut aujourd’hui conseiller sans trop de honte l’achat d’une S-Type d’occasion, de plus de 20 ans d’âge. D’autant que les prix sont doux, et permettent de s’offrir une version 4.2 V8 de 300 ch, de moins de 200 000 km, année 2002 à 2004, largement sous les 7 500 € parfois.

Et même, on voit passer de temps en temps ce même bloc en version compressée 4.2 V8 « R », qui grimpe alors à 406 ch. Les performances sont déjà bonnes en version atmosphérique, avec un 0 à 100 en 6,5 s. et 250 km/h en pointe, mais en version compressée, ça devient carrément sportif, avec 5,6 s. et toujours 250 km/h.

Le V8 4.2 ronronne gentiment et fait un beau bruit à l’accélération, tout en restant discret à allure stabilisée. L’équipement est complet, et la qualité de finition digne de la marque. Les bémols iront à l’habitabilité et au volume de coffre, un peu juste au regard du gabarit de plus de 4,80 m de long.

Verdict : vous pouvez craquer

La XJ

En parallèle de la S-Type, on peut se tourner vers la XJ. Et pour passer les 300 ch, il faudra choisir la version XJ8 4.2 V8 (à partir de 2003), dotée du même bloc que la S-Type, porté à 304 ch. Encore plus grande et luxueuse, la XJ8 mesure près de 5,10 m, sans être pour autant plus habitable que la S-Type.

Mais son niveau de raffinement est un cran au-dessus, et sa prestance plus en phase encore avec ce qu’on s’imagine du luxe à l’anglaise.

Par contre, elle était plus onéreuse à l’achat en neuf, et pour descendre sous les 7 500 € de budget ici imparti, les modèles en occasion auront des kilométrages plus importants que pour la S-Type, à savoir parfois plus de 300 000 km. Cela peut faire un peu peur, certes. Il faut alors être d’autant plus vigilant à l’achat, sur le suivi d’entretien et le remplacement des pièces d’usure. Mais ce V8 4.2, bien entretenu, en capable de faire 200 000 km de plus.

Verdict : pourquoi pas, si le suivi est parfait et que tout fonctionne bien

Chez Lexus

Le RX

Encore une fois, il faudra s’armer de patience pour trouver un RX à moins de 7 500 €, d’autant plus que pour passer les 300 ch, il faut se tourner vers une troisième génération, en version 450h, à partir de 2009. Mais de temps à autre, un modèle 2009/2010 pointe le bout de son nez, avec en général autour de 250 000 km au compteur, ce qui est environ la moitié de ce qu’est capable de parcourir l’ensemble mécanique sans encombre. Oui, la fiabilité est sans faille.

Le V6 thermique de 249 ch secondé par deux moteurs électriques costauds de 167 ch et 67 ch développe donc 300 ch cumulés et même 313 ch en fin de carrière, mais pour le budget, ce sera obligatoirement un 300 ch. Les performances sont correctes, sans plus, par rapport à la puissance, mais dans l’absolu c’est déjà bien, avec un 0 à 100 en 7,8 s. et une vitesse de pointe bridée à 200 km/h.

Le RX de 3e génération, en dehors de sa technologie évoluée et efficiente, avec une consommation réelle inférieure à 10 litres, est très confortable, bien insonorisé, habitable aussi bien pour les passagers que pour les bagages (coffre de 496 litres), et son équipement est absolument pléthorique, surtout en finition Pack Président, la plus répandue.

Verdict : vous pouvez craquer

La GS

Autre modèle de plus de 300 ch accessible à moins de 7 500 € chez Lexus : la grande berline GS. On parle ici de la troisième génération, commercialisée de 2005 à 2012, et de la version 450h, qui combine un V6 3.5 de 296 ch avec un moteur électrique de 200 ch, pour une puissance cumulée de 345 ch.

Ainsi dotée, elle propose des performances rarement vues pour une voiture hybride, surtout à l’époque. En effet, le 0 à 100 km/h est avalé en 5,9 secondes seulement, et la vitesse maxi est bridée à 250 km/h. Les allemandes n’avaient qu’à bien se tenir. Et ces performances de V8 s’accompagnent d’une consommation étonnamment mesurée puisque la GS se contente officiellement de 8 l/100, et en réalité de 10 litres environ.

Par ailleurs, l’habitacle de la GS propose une qualité de finition rarement atteinte, même chez les allemandes, et un équipement qui ferait rougir un modèle actuel (on exagère, mais à peine). Son seul défaut, c’est son volume de coffre, rendu ridiculement faible par rapport à la longueur (4,85 m), soit 330 litres seulement, à cause de la présence de la batterie hybride.

Sur le marché, les modèles sous les 7 500 € se trouvent, Mais difficilement, Encore une fois il faut faire preuve de patience, et accepter des kilométrages très élevés, supérieurs à 300 000 km parfois. Mais même avec un tel chiffre à l’odomètre, une GS peut être encore en état exceptionnel.

Verdict : vous pouvez craquer avec vérification attentive du suivi selon le kilométrage

Chez Mercedes

La Classe S

Chez Mercedes, s’il y a bien un modèle de plus de 300 ch un peu répandu sous les 7 500 €, c’est bien la Classe S, génération W220 (1999-2006). Et plus précisément en version S500 V8 5.0 atmosphérique de 306 ch. BVA.

Avec son style bien plus en finesse que la génération précédente, qui restait bien carrée, la Classe S modèle 1999 est entrée dans la modernité. À la fois esthétiquement, mais aussi en matière d’équipement technologique, avec l’introduction du multiplexage, qui a d’ailleurs pu poser des problèmes, en majorité électroniques.

Elle s’est en tout cas bien vendue, ce qui fait qu’on trouve de nombreux modèles en occasion, y compris la S500 qui nous intéresse ici. Bien sûr, on ne parle pas de centaines de modèles sur le marché, surtout à ce tarif, mais il y a plus de choix que pour les Lexus ou Jaguar de notre sélection. Les kilométrages sont assez élevés en moyenne tout de même, avec entre 170 000 et 320 000 km ! Et les modèles au plus faible kilométrage ne sont pas forcément les meilleurs. Le cœur du marché affiche en moyenne 250 000 km.

Si le bloc V8 atmosphérique n’est pas le plus fragile, il faudra surveiller les périphériques si un achat se profile. Il est suffisamment performant pour ne jamais se dire que cette Classe S est sous-motorisée, avec un 0 à 100 en 6,5 s. et une vitesse maxi limitée à 250 km/h. Le tout obtenu dans une grande douceur avec une BVA 5 rapports, et au prix d’une consommation gargantuesque de plus de 13 litres/100 officiellement, et plus encore en réalité. Il faut en être conscient. Cela concourt à garder d’ailleurs les cotes très basses.

L’équipement est en tout cas complet, le niveau de confort impressionnant. Il n’y a que le style intérieur qui fait un peu daté aujourd’hui. Mais le vieillissement est correct.

Verdict : prudence par rapport au fonctionnement de l’électronique et au suivi d’entretien

Chez Porsche

Le Cayenne

Nous avons déjà parlé du Cayenne en occasion, en évoquant le fait que c’était un modèle complètement bradé. En cause, des coûts d’entretien et d’utilisation sans commune mesure avec le prix d’achat. Mais une fois qu’on en est conscient, et bien conscient, il est vrai qu’on peut trouver un Cayenne de première génération (2002-2010) à vil prix. Et pas seulement des V6 240 ch de base, mais beaucoup de versions S dotées du V8 4.5 de 340 ch, ce qui le rend éligible à notre sélection.

On peut penser ce qu’on veut du style un peu balourd de cette première génération, et du fait que c’était le premier SUV de la marque, ce qui a fait hurler les puristes Porsche (qui hurlent pour tout de toute façon), mais le Cayenne proposait un vrai comportement sportif malgré sa silhouette, et une efficacité réelle en conduite dynamique, surtout pour sa version Turbo. Cette dernière est bien trop chère en occasion, mais la V8 S 340 ch n’est pas ridicule non plus.

En effet, on parle tout de même d’un engin qui pèse certes plus de 2,2 tonnes, mais abat le 0 à 100 en 6,8 s. et pointe à 242 km/h en vitesse maxi. Le tout avec un châssis excellent, un confort préservé, et un équipement à la pointe de ce qui se faisait à l’époque (châssis piloté, hauteur de suspension variable, phares bi-xénon, lecteur DVD/GPS, etc.).

Les offres en occasion se centrent sur des modèles 2004/2005, affichant en moyenne 250 000 km. Le plus important est de vérifier que l’entretien a été bien réalisé car certains propriétaires attirés par les prix bas ont pu se révéler « légers » sur le suivi. En effet, les conséquences d’un mauvais entretien peuvent vite coûter un bras. Et n’oubliez pas une consommation supérieure à 17 litres de moyenne…

Verdict : on peut craquer en conscience des coûts de maintien en bon état et d’entretien

Chez Volkswagen

Le Touareg

C’est un « cousin » technique, du Cayenne, puisqu’ils partagent leur plateforme, et une partie de leurs moteurs et transmissions. Mais le Touareg de plus de 300 ch à moins de 7 500 € le plus répandu n’est pas un modèle V8 essence, mais carrément un V10 diesel ! Un bloc de 5.0 qui développe 313 ch et 750 Nm de couple. Un diesel de pointe qui offre des performances remarquables au gros SUV de la firme de Wolfsburg, avec un 0 à 100 en 7,8 s. et 225 km/h en vitesse de pointe.

L’avantage par rapport à un V8 essence, c’est un niveau de consommation bien moins élevé, avec 13 l/100 au lieu de 17. Ce qui est encore loin d’être économique, mais ce n’est pas ce qu’on est venu chercher avec des occasions de 300 ch et plus.

Le Touareg a par ailleurs souffert de beaucoup de problèmes de fiabilité, surtout électroniques, mais aussi des casses moteur, ou d’arbre de transmission et au niveau des suspensions quand elles sont pneumatiques. Mais on peut considérer qu’aujourd’hui, un modèle bien entretenu a été fiabilisé. Ce qui n’empêche pas d’être prudent, car les soucis éventuels seront coûteux à résoudre.

Dans les faits, les annonces autour de 7 500 € sont pour des modèles 2004 à 2007, et entre 180 000 km et 240 000 km.

Verdict : on peut craquer, mais avec beaucoup de prudence sur le fait que tout fonctionne

La Phaeton

La Phaeton, c’est l’Audi A8 de Volkswagen. Elle est basée sur une plateforme différente car en acier et carrosserie acier, mais pas n’importe quelle plateforme non plus puisqu’elle est utilisée par les Bentley Continental GT et Flying Spur !

Voulu comme le vaisseau amiral absolu de Volkswagen, elle se dote de mécaniques nobles dont un V8, un W12 et un V10 diesel, celui vu sur le Touareg, le diesel le plus puissant du monde à sa sortie. Les modèles W12 étant rarissimes, on cherchera plutôt, pour le budget ici donné, des modèles V8 4.2 345 ch, ou V10 TDI. Le premier est plus fiable, de loin, toutefois.

L’équipement est tout simplement incroyable pour l’époque, avec des sièges électriques en tous sens, massants, une suspension pneumatique pilotée, téléphone fixe, coffre à fermeture assistée

Les tarifs sont incroyablement bas, puisqu’on peut trouver un exemplaire au kilométrage compris entre 200 000 et 250 000 km pour moins de 5 000 €, et même parfois encore moins.

Verdict : on peut craquer, il n’y a pas grand-chose à perdre !