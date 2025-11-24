La nouvelle 911 GT3 Manthey ressemble de plus en plus à une GT3 RS

La gamme de la Porsche 911 demande un peu de connaissances pour en saisir toutes les subtilités. La mouture actuelle de la célèbre sportive allemande est la génération « 992 », lancée sur le marché en 2019. Elle a commencé à recevoir des versions restylées et améliorées « phase 2 » (992.2), d’abord avec les Carrera et Carrera S mais aussi la GTS (devenue hybride) puis la GT3 et plus récemment les Turbos et Turbo S.

Pour l’instant, cette 911 de type 992.2 n’a pas encore dévoilé ses versions les plus radicales pour le circuit, les GT3 RS et GT2 RS. Mais Porsche présente un nouveau kit Manthey pour la 911 GT3 992.2, à l’image de celui proposé sur la 992.1 GT3 RS d’avant restylage et sur l’ancienne 992.1 GT3. Oui, ça devient un peu technique tout ça !

Une vraie petite GT3 RS

Cette nouvelle 911 GT3 Manthey s’équipe ainsi d’un kit de modifications conçu par le préparateur étroitement lié à Porsche, qui propose des modifications de ce genre depuis les précédentes générations de la sportive allemande. L’esprit reste le même : prendre un modèle de 911 de la série « GT » et le rendre plus efficace sur la Nordschleife (et sur circuit de manière générale) grâce à des modifications de l’aérodynamisme et des trains roulants.

Visuellement, elle commence à ressembler avec une vraie GT3 RS avec son gros aileron arrière fixe dont la taille augmente beaucoup par rapport à celui de la GT3 normale. Elle reçoit aussi un soubassement redessiné et une lèvre de bouclier avant plus grosse, conçus pour augmenter la déportance tout en limitant l’augmentation de la traînée. A 285 km/h, ces pièces permettent de revendiquer 355 kg d’appui aérodynamique ce qui reste relativement modeste quand on se souvient que la GT3 RS 992.1 atteint 860 kg d’appui à cette vitesse.

Jusqu’à 540 kg en mode « circuit »

Sauf que l’aileron arrière est réglable, tout comme la nouvelle suspension à quatre positions (raidie de 10 % par rapport à celle de la 911 GT3 992.1 Manthey). Dans sa position « circuit » la plus extrême, ce kit génère 540 kg d’appui maximal à 285 km/h. On commence sérieusement à se rapprocher des valeurs de la GT3 RS 992.1 !

Notez que les clients pourront aussi opter pour des plaquettes « course » avec les freins carbone-céramique et des jantes forgées pour gagner 6 kg sur la balance. Il y a aussi de jolies flasques sur les roues arrière pour réduire la traînée, un crochet à l’avant en option pour ceux qui prévoient de risquer de finir dans les bacs à gravier en track-day et plein de possibilités de personnalisation.

Le moteur ne change pas, le chrono progresse

Cette GT3 Manthey conserve le flat-six atmosphérique de 4,0 litres développant 510 chevaux de la GT3 992.2 normale, lui-même très proche de celui de la GT3 RS 992.1. Elle a signé un temps de 6 minutes, 52 secondes et 981 millièmes sur la Nordschleife en Michelin Pilot Sport Cup 2 R, soit une amélioration de 2 secondes et 8 dixièmes par rapport à la GT3 Manthey 992.1 (la GT3 RS 992.1 conserve l’avantage avec son temps de 6 minutes et 49 secondes). Porsche précise tout de même que les conditions n’étaient pas parfaites au moment de la tentative de record et qu’il est possible de « gagner encore quelques secondes de plus ». A titre de comparaison, la 992.2 GT3 à boîte manuelle a réussi à tourner en 6 minutes, 56 secondes et 294 millièmes.

On ne connaît pas encore le prix de ce kit mais sachant que la GT3 992.2 normale peut déjà dépasser les 250 000€ avec son pack Weissach, attendez-vous à une note salée. La très spectaculaire GT3 RS 992.1 Manthey demandait déjà une rallonge de 76 911€ hors taxes ! D’ailleurs, on s’étonne que Porsche n’ait jamais dévoilé de chrono officiel sur la Nordschleife pour cette dernière. Était-il décevant ?