Le nouveau Volvo EX60 se prétend encore meilleur que le BMW iX3 en autonomie maximale

Après le petit EX30 citadin et le très gros EX90, Volvo prépare un nouveau SUV 100 % électrique pour attaquer les récents Mercedes GLC et BMW iX3. Son nom ? EX60, en parallèle du XC60 thermique qui vient de subir un petit restylage pour prolonger sa carrière.

Ce nouveau EX60 s’est déjà montré par petites touches l’année dernière et dévoile cette fois sa face avant, même s’il y a encore un peu de flou pour conserver un minimum de « suspens ». Son design s’annonce sans surprise avec des optiques très ressemblantes à celles de la récente grosse berline ES90.

Une autonomie record, mais pas la vitesse de charge

Volvo en profite aussi pour apporter quelques informations techniques intéressantes sur ce nouveau SUV basé sur la plateforme SPA3, légèrement plus évoluée que la SPA2 utilisée par l’ES90, l’EX90 et le Polestar 3. Son autonomie maximale atteindra 810 kilomètres dans sa variante la plus capable, ce qui coiffera au poteau les 805 kilomètres du BMW iX3 faisant actuellement office de référence absolue en la matière dans sa catégorie.

Ce EX60 pourra bien évidemment compter lui aussi sur un circuit électrique à 800 volts, atteignant 400 kW en puissance maximale de charge et permettant de récupérer 340 kilomètres d’autonomie en 10 minutes. La matière, le BMW iX3 conserve un tout petit avantage puisque l’Allemand revendique lui 350 km d’autonomie récupérée en 10 minutes. On se situe en tout cas à la pointe du marché.

Rendez-vous le 21 janvier prochain

Ce nouveau Volvo EX60 sera officiellement dévoilé le 21 janvier 2026. Les premiers essais presse arriveront très probablement dans les semaines suivantes et on pourra voir à ce moment-là si l’engin a de quoi se mesurer aux excellents BMW iX3 et Mercedes GLC.